Історія про щиру волонтерку з великим серцем, яка покинула кар’єру, щоб допомагати іншим

Понад триста жителів деокупованого Ізюма на Харківщині отримали гуманітарну допомогу від волонтерів з Києва. Харчі, ліки, одяг, засоби особистої гігієни по всій Україні збирала колишня медійниця Валерія Лозгачова. Ось уже понад рік вона закинула улюблену справу і з головою поринула у волонтерство. Їй іноді важко, але іншим своє життя вона вже не уявляє.

Волонтерка з Києва допомагає тим, хто постраждав від війни — цього разу два буси, завантажені гуманітарною допомогою, відправилися до звільненого у вересні Ізюма. До війни Валерія Лозгачова була медійницею, організовувала популярні шоу-програми, та війна все змінила.

Медійниця з Києва Валерія Лозгачова стала волонтеркою випадково — спершу допомагала киянам з евакуацією, адже сама твердо вирішила нікуди не виїжджати. Потім, каже, одне за одним посипалися прохання про допомогу, а ті, хто виїхав, гуртувалися і хотіли хоч якось допомагати. Тож створила благодійний фонд. Відтоді підтримує тих, хто постраждав від війни.

Допомогу надають фонди, а також збирають українці, які живуть за кордоном, також надходить поміч з різних міст країни. Приміром, Черкащина передала дві тонни картоплі. Від безперервного волонтерського марафону Валерія виснажена, але незламна. Трохи перепочивши, знову готує черговий гуманітарний вантаж.

Навіщо мені це треба? Тому що, здається, по-іншому я не можу боротися.

— Я точно не воїн, точно не медик. Не людина, яка йтиме в розвідку, але я точно та людина, яка знає і відчуває, що моральний фронт дуже важливий, — розповідає волонтерка Валерія Лозгачова

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, як благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині.

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