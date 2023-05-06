Lifestyle

Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається

Поліна Спасенко, журналістка програми Вікна-новини 06 Травня 2023, 10:00

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