Законні власники чи небажані гості? Чому УПЦ МП досі в Лаврі та що відбувається

Неабияк доклалася Росія і до церковних скандалів в Україні. Багатьох представників Української православної церкви Московського патріархату затримали за колаборанство і пропаганду “руського міра”.

У багатьох храмах УПЦ МП досі відмовляються відспівувати наших захисників і вперто не бажають розривати зв’язки з РПЦ.

Через численні порушення умов оренди ще 29 березня представники Московського патріархату мали залишити Києво-Печерську Лавру і повернути державне майно Національному заповіднику. Та минув місяць і поки остаточно цього не відбулося.

Натомість за цей час ми побачили всілякі перешкоджання УПЦ МП роботі комісій Міністерства культури, почули від колишнього намісника Лаври Павла погрози журналістам і прокльони владі. А його самого, за підозрою СБУ суд взяв під цілодобовий домашній арешт.

Колишньому наміснику інкримінують розпалювання релігійної ворожнечі та виправдовування дій РФ. Прихильники Павла продовжили його справу після його арешту — спочатку лише молилися та не пускали представників Мінкульту та згодом почали вдаватися до провокацій та порушення законів.

Представники УПЦ МП не поспішають залишати монастир та всіляко перешкоджають поверненню його Національному заповіднику. Та незважаючи на всю їхню протидію у Лаврі працює дві комісії Міністерства культури: одна перевіряє державне майно, а інша — культурні цінності.

Перевіряти корпуси Лаври стало легше після ухвали суду, який заборонив церковникам будь-які перешкоджання роботі комісій.

Також раніше ми розповідали, чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника.

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