Украина

Законные владельцы или нежелательные гости? Почему УПЦ МП до сих пор в Лавре и что происходит

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 03 мая 2023, 21:00

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Києво-Печерська Лавра

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Небесное наказание для россиян: что кроется за “хлопками” в оккупированном Крыму и несчастными случаями в России
Війна
Количество жертв во время Второй мировой войны: сколько людей потеряла Украина в 1939–1945 годах
0:02:10
обстріл Запоріжжя 3 травня
От гибели людей отделяли считанные метры! Последствия ночной атаки оккупантов по Запорожью
0:06:30
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