Законные владельцы или нежелательные гости? Почему УПЦ МП до сих пор в Лавре и что происходит

Изрядно приложилась Россия и к церковным скандалам в Украине. Многих представителей Украинской православной церкви Московского патриархата задержали за колаборанство и пропаганду “русского мира”.

Во многих храмах УПЦ МП до сих пор отказываются отпевать наших защитников и упорно не желают разрывать связи с РПЦ.

Из-за многочисленных нарушений условий аренды еще 29 марта представители Московского патриархата должны были покинуть Киево-Печерскую Лавру и вернуть государственное имущество Национальному заповеднику. Но прошел месяц, и пока окончательно этого не произошло.

За это время мы увидели всяческие препятствия УПЦ МП работе комиссий Министерства культуры, услышали от бывшего наместника Лавры Павла угрозы журналистам и проклятия власти. А его самого, по подозрению СБУ, суд взял под круглосуточный домашний арест.

Бывшему наместнику инкриминируют разжигание религиозной вражды и оправдывание действий РФ. Сторонники Павла продолжили его дело после его ареста — сначала только молились и не пускали представителей Минкульта, а позже начали прибегать к провокациям и нарушению законов.

Представители УПЦ МП не спешат покидать монастырь и всячески препятствуют возвращению его Национальному заповеднику. Но, несмотря на все их противодействие в Лавре, работает две комиссии Министерства культуры: одна проверяет государственное имущество, а другая — культурные ценности.

Проверять корпуса Лавры стало легче после постановления суда, запретившего церковникам какие-либо препятствования работе комиссий.

Также раньше мы рассказывали, почему УПЦ МП должно покинуть Киево-Печерскую лавру и какое будущее у заповедника.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!