Законно или нет? Почему УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру и какое будущее у заповедника

Национальный заповедник Киево-Печерская лавра расторг договор с мужским монастырем Украинской православной церкви московского патриархата.

А это значит, что монахам УПЦ МП следует покинуть территорию монастыря до 29 марта. Какое будущее ждет Лавру?

УПЦ МП подала из-за этого иск в суд. Вот, как это прокомментировал представитель церкви.

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У нас нет юридического основания сейчас покидать монастырь, эти сооружения без присмотра, в жертву кому-то, кто абсолютно не имеет никаких обязанностей ухаживать за этими помещениями — говорит митрополит Нежинский и Прилуцкий РПЦвУ Климент.

Однако министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко отмечает, что также закончилось действие соглашения по одной из церквей на территории Почаевской лавры.

Директор департамента Минкульта Марианна Томин добавляет, что уже 30 марта свою работу начнет комиссия по передаче и приему имущества от монастыря государству.

Я хочу напомнить, что 100% помещений храмов и келий принадлежат народу Украины и украинскому государству. Религиозная организация московского патриархата только арендовала эти помещения.

Но мы стали свидетелями, как за 30 лет здесь появилось 36 непонятных новопостроенных объектов, — отмечает религиовед и военный ВСУ Андрей Ковалев.

Напомним, что 22 ноября СБУ сообщила о проведении мер по безопасности в Киево-Печерской лавре. Читай, чем закончились обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.

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Главное фото: журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк.