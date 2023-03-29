Сегодня, 29 марта, духовенство Московского патриархата должно покинуть Киево-Печерскую лавру. После расторжения договора на аренду лавры у монахов было 20 дней на то, чтобы собрать свои вещи и уехать.

Все это время комиссия Министерства культуры работала на территории лавры и проверяла, все ли ценности на месте. Что происходит в Киево-Печерской лавре сейчас и будет ли сегодня выселение УПЦ МП — смотри в материале.

Киево-Печерская лавра: что происходит и будет ли сегодня выселение УПЦ МП

30 марта новая комиссия будет передавать имущество от монастыря государству. Содержимое багажников всех машин, которые выезжают из лавры, тщательно проверяет полиция.

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Упаковка вещей проходит интенсивно. Московский патриархат собирает свои вещи и увозит их. Многие люди идут в Нижнюю лавру — это верующие Московского патриархата. Сюда они приезжают со всей Украины.

Сегодня историческое событие — последнее богослужение в Лавре, которое будут проводить священники Московского патриархата.

Заместитель генерального директора по научной работе заповедника Киево-Печерская лавра Константин Крайник рассказал в комментарии для телемарафона Єдині новини, какие именно были замечания к УПЦ МП и почему ее выселяют из лавры:

В течение декабря – января работала комиссия Министерства культуры и информационной политики, которая проверяла выполнение всех соглашений. Здесь и несогласованная перестройка, новостройка, застройка территории и другие нарушения.

Что происходит в лавре сейчас: фото

Пакуют вещи и на родину? Что сейчас происходит в Киево-Печерской лавре, с которой съезжает УПЦ МП / 4 Фотографии

Известно, что территории заповедника передавались в субаренду без согласования, а также перестраивались достопримечательности.

Сегодня истекает срок пребывания УПЦ МП в лавре. С завтрашнего дня комиссия по передаче объектов должна передать государству 79 объектов. Это длительный процесс. Самый главный вопрос, который волновал людей — на месте ли мощи святых? Да, они на своем месте.

Сегодня до 23:59 УПЦ МП должна вывезти свои вещи из Киево-Печерской лавры, которую обживала с 1988 года.

Ранее мы рассказывали, чем закончились обыски СБУ в Киево-Печерской лавре.

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Фото: журналист Фактов ICTV Василий Сафьянюк.