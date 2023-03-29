Сьогодні, 29 березня, духівництво Московського патріархату має залишити Києво-Печерську лавру. Після розірвання договору на оренду лаври ченці мали 20 днів на те, щоб зібрати свої речі та виїхати.

Весь цей час комісія Міністерства культури працювала на території лаври та перевіряла, чи всі цінності на місці. Що відбувається в Києво-Печерській лаврі зараз та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП — дивись у матеріалі.

Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП

30 березня нова комісія передаватиме майно від монастиря до держави. Вміст багажників усіх машин, які виїжджають із лаври, ретельно перевіряє поліція.

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Пакування речей проходить інтенсивно. Московський патріархат збирає свої речі та вивозить їх. Багато людей ідуть у Нижню лавру — це віряни Московського патріархату. Сюди вони приїжджають з усієї України.

Сьогодні історична подія — останнє богослужіння в лаврі, яке проводитимуть священники Московського патріархату.

Заступник генерального директора з наукової роботи заповідника Києво-Печерська лавра Костянтин Крайник розповів в ефірі марафону Єдині новини, які саме були зауваження до УПЦ МП та чому її виселяють із лаври:

Протягом грудня – січня працювала комісія від Міністерства культури та інформаційної політики, яка перевіряла виконання всіх угод. Тут і неузгоджена перебудова, новобудова, забудова території та інші порушення.

Що відбувається у лаврі зараз: фото

Пакують речі і на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої з’їжджає УПЦ МП / 4 Фотографії

Відомо, що території заповідника передавались у суборенду без узгодження, а також перебудовувались пам’ятки.

Сьогодні спливає термін перебування УПЦ МП у лаврі. Від завтра комісія з передачі об‘єктів має передати державі 79 об’єктів. Це тривалий процес. Найголовніше питання, яке хвилювало людей — чи на місці мощі святих. Так, вони на своєму місці.

Сьогодні до 23:59 УПЦ МП має вивезти свої речі з Києво-Печерської лаври, яку обживала з 1988 року.

Раніше ми розповідали, чим закінчилися обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі.

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Фото: журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк.