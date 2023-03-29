Україна

Пакують речі і на батьківщину? Що відбувається у Києво-Печерській лаврі, з якої з’їжджає УПЦ МП

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 29 Березня 2023, 11:51
Києво-Печерська лавра: що відбувається та чи буде сьогодні виселення УПЦ МП

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