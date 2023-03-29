Україна

Законно чи ні? Чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника

Олена Яковлєва, редакторка сайту 29 Березня 2023, 17:00

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0:02:38
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