Законно чи ні? Чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника

Національний заповідник Києво-Печерська лавра розірвав договір з чоловічим монастирем Української православної церкви московського патріархату.

А це означає, що ченцям УПЦ МП потрібно покинути територію монастиря до 29 березня. Яке майбутнє чекає на Лавру?

УПЦ МП подала через це позов до суду. Ось, як це прокоментував представник церкви.

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У нас немає юридичної підстави зараз залишати монастир, ці споруди без догляду, на поталу комусь, хто абсолютно не має ніяких обов’язків доглядати за цими приміщеннями — каже митрополит Ніжинський та Прилуцький РПЦвУ Климент.

Однак міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зауважує, що також закінчилась дія угоди щодо однієї з церков на території Почаївської лаври.

Директорка департаменту Мінкульту Мар’яна Томин додає, що вже 30 березня свою роботу розпочне комісія щодо передачі та прийому майна від монастиря до держави.

Я хочу нагадати, що 100% приміщень храмів і келій належать народу України та українській державі. Релігійна організація московського патріархату лише орендувала ці приміщення.

Але ми стали свідками, як за 30 років тут з’явилось 36 незрозумілих новозбудованих об’єктів, — зазначає релігієзнавець та військовий ЗСУ Андрій Ковальов.

Нагадаємо, що 22 листопада СБУ повідомила про проведення безпекових заходів у Києво-Печерській лаврі. Читай, чим закінчилися обшуки СБУ в Києво-Печерській лаврі.

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Головне фото: журналіст Фактів ICTV Василь Саф’янюк.