Самое вопиющее нарушение: сколько самостроев возвела УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры

Как бы священники УПЦ МП не мешали расследованию, но их архитектурные грехи уже стали известны. Так исполняющий обязанности генерального директора заповедника Максим Остапенко в интервью Радио Свобода рассказал, что УПЦ МП на территории Киево-Печерской лавры самовольно построила 36 объектов.

Среди них как малые архитектурные формы (МАФ), которые еще можно убрать, так и капитальные сооружения, которых насчитывается 15.

Но если МАФы строили еще для обслуживания приходивших в монастырь посетителей, то другие здания — это жилые дома, которые были практически частной застройкой наместника Киево-Печерской лавры.

По мнению Максима Остапенко, когда УПЦ МП возвела самовольные постройки, она нанесла колоссальный ущерб археологическому наследию заповедника, ведь каждая новостройка уничтожила участки культурного слоя древнерусского и казацкого времени, а также более поздних времен.

Для меня наиболее вопиющая ситуация — это самовольная стройка, которая осуществлялась на территории лавры.

Также Максим Остапенко добавил, что застройка осуществлялась без всякого археологического надзора, поэтому УПЦ МП нанесла Украине прямой ущерб с точки зрения охраны культурного наследия.

Также ранее мы рассказывали, почему УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру и какое будущее у заповедника.

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