Уж бы закончили, если бы не мешали! Как работает комиссия Минкульта в Киево-Печерской лавре

Комиссия по приему и передаче имущества Национального заповедника Киево-Печерская лавра продолжает свою работу, хотя ей пытаются препятствовать.

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко рассказал в ефире телемарафона Єдині новини Вадиму Карпьяку о работе комиссии Минкульта в Киево-Печерской лавре.

Работа комиссии Минкульта в Лавре

По словам Ткаченко, комиссия зашла в два корпуса Лавры, в том числе и в тот, в котором расположена галерея. Она зафиксировала неудовлетворительное состояние объектов. Был составлен протокол, и объекты опечатали.

— Когда комиссия ушла, туда пришли люди, которые решили сломать роллеты опечатанного здания. Они аргументировали свои действия тем, что внутри якобы находились люди. Но на самом деле их там не было, когда работала комиссия, здание было пустым, — отметил министр культуры.

Он подчеркнул, что были составлены протоколы полиции о нарушении правопорядка лицами, совершившими противоправные действия.

Нам важно, чтобы полиция фиксировала нарушения и общественного порядка, и препятствование работе комиссии, — акцентирует Ткаченко. Он добавил, что полиция охраны постоянно находится на объекте.

По словам министра культуры, если бы комиссии не препятствовали, она могла бы уже завершить свою работу по актам подписания приема и передачи объектов. Но комиссия подала заявление в хозяйственный суд о препятствовании деятельности.

Ткаченко рассказал, что представители Московского патриархата периодически вывозят свои вещи. Полиция проверяет, какие вещи вывозят из Лавры.

— Продолжается процесс постепенной передачи находившихся на хранении в монастырях объектов в музейный фонд заповедника. Все объекты посчитаны. Ни один из них не исчез, — сказал Ткаченко.

Ранее мы рассказывали, что происходит в Киево-Печерской лавре и как представители УПЦ МП не хотели покидать ее территорию.

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