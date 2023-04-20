Уже б завершили, якби не заважали! Як працює комісія Мінкульту у Києво-Печерській лаврі

Комісія з приймання та передачі майна Національного заповідника Києво-Печерська лавра продовжує свою роботу, хоча їй намагаються перешкоджати.

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів Вадиму Карп’яку в ефірі телемарафону Єдині новини про роботу комісії Мінкульту в Києво-Печерській лаврі.

Робота комісії Мінкульту у Лаврі

За словами Ткаченка, комісія зайшла у два корпуси Лаври, зокрема і в той, в якому розташована галерея. Вона зафіксувала незадовільний стан об’єктів. Було складено протокол, об’єкти опечатали.

— Коли комісія пішла, туди прийшли люди, які вирішили зламати ролети запечатаної будівлі. Вони аргументували це тим, що всередині перебувають люди. Але насправді їх там не було, коли працювала комісія, адже будівля порожня, — зазначив міністр культури.

Він наголосив, що були складені протоколи поліції щодо порушення правопорядку особами, що вчинили протиправні дії.

Нам важливо, щоб поліція фіксувала порушення і громадського порядку, і перешкоджання роботи комісії, — акцентує Ткаченко. Він додав, що поліція охорони постійно перебуває на об’єкті.

За словами міністра культури, якби комісії не перешкоджали, вона могла б вже завершити свою роботу щодо актів підписання приймання та передачі об’єктів. Але комісія подала заяву до господарського суду щодо перешкоджання діяльності.

Ткаченко розповів, що представники Московського патріархату періодично вивозять свої речі. Поліція перевіряє, які саме речі вивозять з Лаври.

— Триває процес поступової передачі об’єктів, які перебували на зберіганні у монастирях, до музейного фонду заповідника. Усі об’єкти пораховані. Жоден з них не зник, — сказав Ткаченко.

Раніше ми розповідали, що відбувається у Києво-Печерській лаврі та як представники УПЦ МП не хотіли покидати її територію.

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