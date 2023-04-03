Україна

Окупація Києво-Печерської лаври. Як священники УПЦ МП перешкоджають роботі Мінкульту та що відбувається у храмі

Василь Саф'янюк, Журналіст програми Факти ICTV 03 Квітня 2023, 21:00

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