Окупація Києво-Печерської лаври. Як священники УПЦ МП перешкоджають роботі Мінкульту та що відбувається у храмі

Комісія Мінкульту свою роботу у Києво-Печерській лаврі ще не розпочала.

Священники Московського патріархату демонстративно продовжують свої проповіді російською мовою, а десятки парафіян чекають під храмом.

Ситуація залишається спокійною. Однак на питання, чи будуть представники перешкоджати комісії Мінкульту, священник УПЦ МП отець Валерій каже, що відповіді дати не може.

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Нібито храм закритий, а сам священнослужитель начебто не знає, навіщо представники Міністерства культури України приходять.

На території національного заповідника Києво-Печерська лавра працюють дві комісії Мінкульту. Одна перевіряє майно, яке було у власності монастиря. Інша комісія має перевіряти це майно, яке вже з 29 березня повинно перейти у власність держави.

Але урядовцям досі не вдалося потрапити до двох корпусів храму.

Також до Києво-Печерської лаври приходять кияни та журналісти. Один з жителів Києва говорить: розуміє, що священників виселяють не за віру, а за порушення закону.

Також раніше ми розповідали, чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника.

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