Оккупация Киево-Печерской лавры. Как священники УПЦ МП препятствуют работе Минкульта и что происходит в храме

Комиссия Минкульта свою работу в Киево-Печерской Лавре еще не начала.

Священники Московского патриархата демонстративно продолжают свои проповеди на русском языке, а десятки прихожан ждут под храмом.

Ситуация остается спокойной. Однако на вопрос, будут ли представители препятствовать комиссии Минкульта, священник УПЦ МП отец Валерий говорит: ответ дать не может.

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Якобы храм закрыт, а сам священнослужитель не знает, зачем представители Министерства культуры Украины приходят.

На территории национального заповедника Киево-Печерская Лавра работают две комиссии Минкульта. Одна проверяет имущество, находившееся в собственности монастыря. Другая комиссия должна проверять это имущество, которое уже с 29 марта должно перейти в собственность государства.

Однако проверяющим до сих пор не удалось попасть в два корпуса храма.

Также в Киево-Печерскую лавру приходят киевляне и журналисты. Один из жителей Киева говорит: понимает, что священников выселяют не за веру, а за нарушение закона.

Ранее мы рассказывали, почему УПЦ МП должна покинуть Киево-Печерскую лавру и какое будущее у заповедника.

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