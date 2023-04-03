Украина

Оккупация Киево-Печерской лавры. Как священники УПЦ МП препятствуют работе Минкульта и что происходит в храме

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 03 апреля 2023, 21:00

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