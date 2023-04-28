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Найбільш кричуще порушення: скільки самобудів звела УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври

Даніела Долотова, редакторка сайту 28 Квітня 2023, 16:00
Києво-Печерська лавра
Фото: Unsplash

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