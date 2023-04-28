Найбільш кричуще порушення: скільки самобудів звела УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври

Хай як священики УПЦ МП перешкоджають розслідуванню, але їхні архітектурні гріхи вже стали відомі. Так виконувач обов’язків генерального директора заповідника Максим Остапенко в інтерв’ю Радіо Свобода розповів, що УПЦ МП на території Києво-Печерської лаври самовільно звела 36 об’єктів.

Серед них як малі архітектурні форми (МАФ), які ще можна прибрати, так і капітальні споруди, яких налічується 15.

Та якщо МАФи будували ще для обслуговування відвідувачів, які приходили до монастиря, то інші будівлі — це житлові будинки, що були практично приватною забудовою намісника Києво-Печерської лаври.

На думку Максима Остапенка, коли УПЦ МП самовільно збудувала споруди, вона завдала колосальної шкоди археологічній спадщині заповідника, адже кожна новобудова знищила ділянки культурного шару давньоруського та козацького часу, а також більш пізніх часів.

Для мене найбільш кричуща ситуація — це самовільне будівництво, яке здійснювалося на території лаври.

Також Максим Остапенко додав, що забудова здійснювалася без жодного археологічного нагляду, тому УПЦ МП завдала Україні прямих збитків з погляду охорони культурної спадщини.

Також раніше ми розповідали, чому УПЦ МП має покинути Києво-Печерську лавру та яке майбутнє в заповідника.

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