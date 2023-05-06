Как легендарный костел Святого Николая превратился в волонтерский хаб и что с ним сейчас

В киевском костеле Святого Николая, пока одни прихожане защищают Украину в горячих точках, другие — помогают в тылу. Рассказываем, как церковь превратилась в волонтерский хаб и почему, поддерживая других, вынуждена бороться еще и за собственное существование.

Костел в Киеве = волонтерский хаб

Костел Святого Николая превратился в волонтерский хаб в начале полномасштабного вторжения. Тогда под его стенами разгружали, сортировали и паковали. Под неоготическими сводами росли горы помощи из-за рубежа: медикаменты, средства гигиены, еда, детские подгузники. Все это от верующих-католиков Словакии, Италии, Нидерландов, а больше всего — из Польши.

Тогда прихожане раздали в целом более 350 т гуманитарки, рассказывает настоятель. Пока одни помогали в тылу, другие пошли защищать Украину на фронте.

Сейчас гор гуманитарки здесь уже не видно. Прихожане продолжают помогать нуждающимся людям, а параллельно спасают сам костел.

С каждым днем храм все больше и больше разрушается, — рассказывает настоятель парафии костела Святого Николая Павел Вышковский.

Нижнюю часть храма верующие самостоятельно высушивали и спасали от грибка, потому что подтекает фундамент. Внес свою лепту и пожар два года назад. Они готовы полностью восстановить здание, говорит настоятель, но юридически не имеют права.

Отобранное у католиков еще большевиками, сейчас оно находится на балансе Дома органной музыки. Верующие годами пытаются вернуть святыню, чтобы ее восстановить. Два года назад загорелась надежда. Тогда приход и Минкульт подписали соответствующий меморандум, согласно которому костел должен был перейти в пользование прихода, но не перешел до сих пор.

Сейчас у нас связаны руки, — говорит настоятель.

Но они не сдаются. На днях настоятель презентовал свою новую книгу. Средства с продажи направят на спасение костела. В планах открыть при храме центр реабилитации для всех, кто пострадал от войны.

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