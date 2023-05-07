Україна

Надають гроші власникам! Благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині

Луїза Єрьоміна 07 Травня 2023, 22:00

Більше відео
карта бойових дій
Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023
0:13:07
Віталій Кім про майбутню перемогу та життя на Миколаївщині після росіян
Перемога буде у 2023 році! Віталій Кім про відновлення Миколаївщини та прогнози на близьке майбутнє
0:03:31
Умань
Я думала, мене ніхто не врятує… Розповіді постраждалих в Умані, від яких кров застигає у жилах
Карта бойових дій в Україні
Росіяни безуспішно атакують Нью-Йорк, але є нюанс: карта бойових дій в Україні 6 травня в режимі онлайн
Дивитись більше

Останні відео
0:03:17
Інженер фонду "Карітас" робить заміри

Надають гроші власникам! Благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині
0:02:31
професійні курси в Одесі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців
0:03:31
військова форма
Вони робили одяг для фешн-показів, а тепер — форму зразка НАТО! Ця історія надихне тебе
0:02:51
Казки від тата на війні
Вкладають спати з передової! Проект Казки від тата на війні
карта бойових дій
Евакуація окупантів та заяви про заміну в Бахмуті — ситуація на фронті та карта бойових дій 7 травня 2023
0:04:32
Арт терапія
Вилити біль на полотно. Як пензлі й фарба допомагають військовим повернутися до життя
0:03:20
Перископ, виготовлений із каналізаційної труби
Перископи з каналізаційних труб можуть врятувати життя військовим — як їх створюють
0:13:07
Віталій Кім про майбутню перемогу та життя на Миколаївщині після росіян
Перемога буде у 2023 році! Віталій Кім про відновлення Миколаївщини та прогнози на близьке майбутнє
Ракети Кинджал: характеристики надзвукової ракети Кинджал
Це історична подія! Характеристика ракети Кинджал, яку збили українці
0:03:37
костел святого миколая
Як легендарний костел Святого Миколая перетворився на волонтерський хаб та що з ним тепер відбувається
Більше відео
професійні курси в Одесі
Читати далі
Нова професія за шість тижнів! В Одесі відкрили професійні курси для переселенців

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь