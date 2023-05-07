Надають гроші власникам! Благодійний фонд Карітас допомагає відновити будинки на Миколаївщині

Майже вісім з половиною мільйонів гривень благодійний фонд Карітас уже виділив для відновлення пошкоджених російськими обстрілами будинків на Миколаївщині. Працівники фонду разом з інженерами приїжджають до населених пунктів, які найбільше постраждали від ворожого вогню.

Там фахівці обстежують площі розтрощених будинків і після оформлення необхідних документів надають грошову допомогу власникам житла.

Пан Володимир показує свій розтрощений будинок працівникам благодійного фонду. Чоловік тиждень тому повернувся до рідного села Первомайське, яке росіяни нещадно обстрілювали дев’ять місяців. Самотужки відремонтувати оселю за свою невелику пенсію, каже, не під силу.

Уверх потрапив снаряд. Тут повідлітало, а тут повибухало – дверей же не було, нічого, вирвало отак от, скрутило двері. Якби вони тільки, дай Бог, помогли б хоч трохи, — розповідає пан Володимир

Інженери фонду роблять заміри пошкоджених дверей і вікон, аби розрахувати вартість допомоги для відновлення будинку пана Володимира. Також працівники фонду вимірюють площу потрощеної покрівлі.

Загалом господарям постраждалих від російських обстрілів приватних будинків на відновлення благодійники можуть надати максимальну допомогу у розмірі 120 тисяч гривень. Власникам квартир — сума вдвічі менша.

У Первомайському працівники фонду працюють не вперше. В загальному у Миколаївській області благодійники вже допомогли відновити 120 приватних будинків, а також майже 100 квартир.

Раніше ми розповідали про те звідки беруть гроші благодійні фонди та чи мають зарплату благодійники.

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