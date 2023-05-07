Дают людям деньги! Благотворительный фонд Каритас помогает восстановить дома в Николаевской области

Около влсьми с половиной миллионов гривен благотворительный фонд Каритас уже выделил для восстановления поврежденных российскими обстрелами домов в Николаевской области. Работники фонда вместе с инженерами приезжают в населенные пункты, наиболее пострадавшие от вражеского огня.

Там специалисты обследуют площади разбитых домов и после оформления необходимых документов оказывают денежную помощь владельцам жилья.

Владимир показывает свой разбитый дом работникам благотворительного фонда. Мужчина неделю назад вернулся в родное село Первомайское, которое россияне беспощадно обстреливали девять месяцев. Самостоятельно отремонтировать дом за свою небольшую пенсию, говорит, не под силу.

Вверх попал снаряд. Тут полетело, а тут взорвалось — дверей же не было, ничего, вырвало так вот, скрутило дверь. Если бы они только, дай Бог, помогли бы хоть немного, — рассказывает Владимир.

Инженеры фонда производят замеры поврежденных дверей и окон, чтобы рассчитать стоимость помощи для восстановления дома Владимира. Также работники фонда измеряют площадь разбитой кровли.

В общей сложности хозяевам пострадавших от российских обстрелов частных домов на восстановление благотворители могут оказать максимальную помощь в размере 120 тысяч гривен. Владельцам квартир — сумма вдвое меньше.

В Первомайском работники фонда работают не в первый раз. В общей сложности в Николаевской области благотворители уже помогли восстановить 120 частных домов, а также почти 100 квартир.

Раньше мы рассказывали о том, откуда берут деньги благотворительные фонды и есть ли зарплата у благотворителей.

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