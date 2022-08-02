Конвоиры говорили, что никто никуда уже не выйдет: история пленной женщины-волонтера из Еленовки

Конвоиры говорили им, что они уже никогда не выйдут. Так вспоминает отношение российских оккупантов к пленным азовцам в Еленовке волонтер Анна Ворошева, которая провела в колонии 100 дней.

Своими воспоминаниями женщина поделилась в интервью сопредседателю Комитета по медиа и коммуникациям Американской торговой палаты в Украине Татьяне Поповой.

Анна Ворошева рассказала, что в Еленовке была своя промышленная зона, где находились только заброшенные здания. Долгое время там никого не было, а на территории самой колонии всегда был дефицит кроватей.

Поэтому двухъярусные спальные места на фото с места трагедии очень удивили волонтера. Как будто кто-то специально готовил место для определенной группы людей.

По некоему признаку сепарирование применили к общему количеству азовцев и перевели их туда.

Уже сейчас Анна Ворошева объясняет, что понимает — таким образом людей специально сгруппировали по определенному признаку, переселили в промзону, которую определенное время готовили.

На мой взгляд, что там произошло — это убили людей, сознательно и цинично, кровожадно. Это абсолютное зло.

О том, что это убийство, свидетельствует и опыт заключения волонтера. Когда она еще находилась в Еленовке, конвоиры были очень агрессивны с бойцами из Азова, даже теми, кто не был на Азовстали. Оккупанты приходили в ярость только от одного существования полка.

Часть украинских военных попала в Еленовку 17 марта, когда вышла из Азовстали. Женщина вспоминает, что их поселили в бараке, позже ходили слухи об их обмене. Такие разговоры поползли, поскольку оккупанты начали активно устраивать допросы и составлять списки.

Но между собой конвоиры говорили о том, что многие из них никогда уже никуда не выйдут. Что минимум они здесь до конца войны, максимум — их просто не станет.

Также россияне между собой обсуждали, кого из украинских военных отправят в центральные регионы РФ, а о ком-то говорили, что просто “далеко уедут”. Однако все эти разговоры сопровождались жестоким избиением заключенных, пытками и издевательствами.

То, как их избивали и как к ним относились, и что им говорилось, свидетельствовало о том, что их ждет очень жестокая судьба в этом пространстве.

Российские оккупанты долго утешали себя надеждами, что об определенном количестве военнопленных даже отчитываться не придется. Однако когда увидели значительную огласку в медиа и мировые призывы освободить пленников, захватчики запаниковали.

Поэтому Анна Ворошева высказывает свое предположение, что конвоиры решили скрыть все свои преступления, пытки и убийства путём очередного взрыва.

Так же, как и все азовцы, в плену находится и их командир. Читай интервью жены Дениса Прокопенко о связи с мужем и теракте в Еленовке.

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