Рассказы

Конвоиры говорили, что никто никуда уже не выйдет: история пленной женщины-волонтера из Еленовки

Даниэла Долотова, редактор сайта 03 августа 2022, 00:00
Історія полоненої волонтерки з Оленівки
Фото: Unsplash, Pexels

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