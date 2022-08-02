Розповіді

Конвоїри говорили, що ніхто нікуди вже не вийде: історія полоненої волонтерки з Оленівки

Даніела Долотова, редакторка сайту 03 Серпня 2022, 00:00
Історія полоненої волонтерки з Оленівки
Фото: Unsplash, Pexels

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