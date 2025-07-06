Когда врач далеко, а смерть рядом: реалии жизни в отдаленных украинских селах

В крошечном селе Потуш на Винниччине проживает около пятидесяти человек. Здесь нет ни магазина, ни школы, ни аптеки. Автобус приезжает всего раз в неделю, а медицинскую помощь можно получить только тогда, когда заезжает мобильная бригада врачей. Раньше в селе работал фельдшерско-акушерский пункт, но его закрыли более десяти лет назад. Теперь “больница на колесах” — единственная надежда для местных жителей.

Об этом говорится в материале ВВС Украина. Мобильные медицинские бригады стали спасением для десятков тысяч украинцев, живущих в отдалённых населённых пунктах. В их состав входят семейные врачи, медсестры, а иногда и узкие специалисты. Часто такие команды привозят портативное оборудование — УЗИ, кардиограф, а также базовые лекарства.

Врач из Одесской области Иван Черненко говорит, что проблему нужно решать не только за счёт увеличения количества медиков, но и улучшения инфраструктуры.

Врачей в сельской местности будет становиться всё меньше. С другой стороны, они и не должны быть в каждом селе, где живёт несколько сотен человек. Поэтому стоит подумать о логистике людей до больниц, — рассказывает медик.

83-летняя Вера Кодратюк из Потуша ждала приезда мобильной бригады, чтобы осмотрели её тяжело больного мужа. Семейный врач из Вороновицы приехать не смог — из-за отсутствия транспорта. Автобус ходит редко, а найти машину, чтобы привезти врача, почти нереально.

Павел Ковтонюк, сооснователь Украинского центра охраны здоровья, рассказывает об ещё одном селе на Киевщине, где ближайшая амбулатория находится в 5 километрах, но туда нет транспорта. Люди вынуждены ездить в Киев, который находится в 17 км, потому что маршрутки ходят только в столицу.

Малые села медленно вымирают из-за урбанизации и нехватки возможностей. Нужно развивать инфраструктуру и привлекать людей с новыми идеями, — подчёркивает Ковтонюк.

Пока качественные дороги не построены, мобильные медицинские бригады остаются спасательным кругом для многих сёл. Они приезжают с портативным оборудованием — УЗИ, кардиографами, лекарствами.

— Однажды мы проводили приём просто под деревом: компьютер поставили на пенёк, ширму натянули, а УЗИ делали в автомобиле, — вспоминает Андрей Блажко, координатор мобильных бригад Красного Креста на Винниччине.

Врач Юлия, которая работает в выездных бригадах, добавляет, что часто люди быстрее едут за хлебом, чем к врачу.

В 2024 году в Украине действовало около 150 мобильных медицинских групп, но в 2025-м их число сократилось до 83 — преимущественно они работают в прифронтовых регионах, где инфраструктура разрушена или отсутствует.

— Мы усиливаем те регионы, где медицинская помощь почти недоступна. Это наш приоритет, — объясняет Станислав Бородин из Украинского Красного Креста.

Сельская медицина сталкивается с рядом системных проблем: более 70% фельдшерско-акушерских пунктов не имеют водоснабжения, в 80% — нет туалетов, а во многих селах отсутствует связь и транспорт.

Молодые врачи неохотно едут работать в сёла. На начало 2025 года в МОЗ было открыто более 500 вакансий семейных врачей, наибольшая потребность — в Житомирской, Одесской, Черкасской, Киевской и Днепропетровской областях.

В некоторых громадах амбулатории закрываются из-за отсутствия кадров.

— Если врачу не обеспечить жильё и условия — он не останется, — говорит бывший староста села Могилёвка Юрий Мельник.

Пока государство ищет пути поддержки сельской медицины, пенсионеры вынуждены выживать самостоятельно.

— Когда болит живот, наливаю сто грамм, добавляю перца — и вот тебе лечение, — рассказывает пані Татьяна из Потуша.

А в селе Кованка на Житомирщине, где нет ни мобильной связи, ни автобуса, люди шутят, что живут на краю света. Скорая помощь сюда не приезжает, но, говорят, тяжёлых случаев почти не бывает.

— Скорая не приезжает, и не было таких тяжёлых случаев. Когда пришло время — так и умирает человек, — поделилась пара Макарчук, живущая в селе.

Также мы рассказывали о случаях в селе Мирча на Киевщине, где почти три десятка собак из приюта, которых привезла переселенка, пугают местных жителей.

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