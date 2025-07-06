Истории

Когда врач далеко, а смерть рядом: реалии жизни в отдаленных украинских селах

Юлия Хоменко, редактор сайта 06 июля 2025, 12:00
Когда врач далеко, а смерть рядом: реалии жизни в отдаленных украинских селах
Фото BBC

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