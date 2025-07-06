Історії

Коли лікар далеко, а смерть — поруч: реалії життя у віддалених українських селах

Юлія Хоменко, редакторка сайту 06 Липня 2025, 12:00
Коли лікар далеко, а смерть — поруч: реалії життя у віддалених українських селах
Фото BBC

Завантаження

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь