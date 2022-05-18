Кот сбежал из российского БТР: история возвращения кота из Бучи к хозяевам

После полномасштабного вторжения люди уезжали из дома с минимумом вещей — только деньги и документы. Многие надеялись, что скоро все закончится и можно будет вернуться домой.

Поэтому многих домашних любимцев были вынуждены оставить дома. Каждый по своим соображениям: скоро вернемся, нет места, заберем вместе с вещами через несколько дней.

Однако для жителей горячих точек Украины вернуться через несколько дней, чтобы забрать то, что осталось, не получилось. Обстрелы только усиливались, а вернуться — означало подписать смертный приговор.

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Семья Елены Кукурузки, которая выехала вместе с мужем и маленьким сыном из Бучи в начале вторжения, решила, что заберет кота вместе с вещами на следующий день.

Однако уже на выезде из Киевской области им позвонили соседи и рассказали о высадке десанта и постоянных бомбардировках. Было очевидно, что сейчас вернуться за котом невозможно.

Так начались приключения восьмилетнего рыжего кота мейн-куна по кличке Макс. Его путешествие напоминает голливудские фильмы со счастливым концом.

Он пережил оккупацию, проехал вместе с награбленным 300 км на российском БТР и сбежал на белорусской границе.

Кот в оккупации

Его хозяйка Елена Кукурузка родом из Одессы, переехала в Бучу больше года назад.

Она спокойно жила вместе с мужем, маленьким сыном и котом в трех километрах от Гостомельского аэродрома. Счастливую и беззаботную жизнь прервали российские ракеты.

Когда ночью они начали бомбить нас, я упала в какой-то ступор, обняла сына и сидела на кровати, никуда не хотела. Муж уговорил меня.

Сошлись на том, что муж отвезет семью в Житомир, а сам вернется за вещами и котом Максом.

Сначала все шло по плану, но после того, как стало ясно, что возвращаться слишком опасно, семья решила просить о помощи соседей.

У Макса всегда полные миски воды и корма, но это все равно на пару дней. Мы позвонили по телефону соседям, попросили выбить окна, но не успели.

Российские оккупанты не теряли времени. Как только нашли жилье, в котором нет хозяев, поставили во дворе БТР и выкопали вдоль забора окоп.

Из-за того, что в доме Елены поселились русские солдаты, соседям добраться до кота было нереально, оставалось надеяться на лучшее.

Сосед, который не успел выехать из Бучи, из подвала рассказывал, что творилось в городе и в доме Елены. Он видел, что сначала кот Макс был в Буче, но затем исчез вместе с русскими оккупантами.

Где подевался кот? Путешествие на российском БТР

Когда город освободили и наконец-то появилась возможность зайти в дом, то там был полный переворот, но кота не было.

Весь дом был разбит и разграблен. Мебель испортили, исписали матом, личные вещи вытрусили со шкафов.

Также, как рассказала Елена, россияне заложили в детской растяжку с гранатой, которую обнаружили саперы.

В течение 38 дней о коте не было ничего известно, семья безрезультатно пыталась его разыскать.

Единственной надеждой женщины были волонтеры, спасавшие животных.

Но надежда умирает последней. Спустя месяц женщине позвонил по телефону неизвестный номер с белорусским кодом. На другом конце трубки была девушка.

На кулоне были ваши контакты, мы не знали, звонить или нет и как вы отнесетесь к белорусам после всего происходящего.

Как оказалось, кот Макс из Бучи понравился оккупантам, и его решили украсть вместе с бытовой техникой и вещами.

Но это не значит, что оккупанты понравились коту. Он проехал 300 км на броне российского БТР до границы с Беларусью, города Гомеля. После чего воспользовался возможностью сбежать и прибился к местным жителям.

Владелица Макса сперва не поверила тому, что ей рассказала собеседница.

Но девушка сбросила фотографию Макса и ошейника с кулоном — там на обратной стороне QR-код с моими контактами.

На этом спасительная операция не закончилась, потому что кота очень хотели вернуть хозяевам.

Волонтеры из Беларуси помогли получить Максу новый ветеринарный паспорт и чип и отдали кота польским волонтерам на границе.

Елена рассказала, что слова о том, что кот из Украины и что они из Бучи, срабатывали как код.

Никто с меня не взял денег, при первом знакомстве извинялись из-за Лукашенко, из-за того, что все так.

Уже через несколько суток кота Макса доставили в Чехию и он наконец-то оказался вместе с семьей.

Если вы тоже планируете временно уехать за границу вместе с четырехлапыми членами семьи, то учтите, что правила ввоза животных в страны ЕС изменились. Подробнее читайте в нашем материале.