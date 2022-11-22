Рассказы

Наши военные все еще в плену! История помощницы гранатометчика ВСУ о битвах за Мариуполь и плену

Людмила Цымбалюк 22 ноября 2022, 08:00
Історія помічниці гранатометника
Фото: Facebook

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