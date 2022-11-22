Наши военные все еще в плену! История помощницы гранатометчика ВСУ о битвах за Мариуполь и плену

Ее война за освобождение Украины началась еще пять лет назад. Тогда бывшая кулинарка стала помощницей гранатометчика 501-го батальона морской пехоты.

Наталья Фиялова наравне со своими собратьями с начала полномасштабной войны защищала Мариуполь. И именно с металлургического завода Ильича военнослужащую забрали в плен. Она выдержала семь месяцев ада. Сейчас Наталья впервые рассказывает о своей неволе.

Очень благодарна своей дочери, что она знала каждый мой шаг. У меня сердце болело, я хотела, чтобы она знала, что я жива, что я вернусь.

В российских застенках — ни слезинки, а дома в объятиях родных военнослужащая уже не сдерживает эмоций. Женщина до сих пор не верит, что она на родной земле, за которую сражается уже столько лет.

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С начала полномасштабного вторжения Наталья защищала Мариуполь. Как только речь заходит о городе, в словах женщины становится больше эмоций — слишком много пришлось пережить боли, как для одной души.

Это был один ад, очень много потерь, — со слезами на глазах вспоминает Наталья.

Больше всего собратьев потеряла на металлургическом заводе Ильича, который постоянно бомбил враг. Его защищал почти месяц батальон морских пехотинцев. Оттуда защитников взяли в плен, в том числе и саму Наталью.

С начала апреля начались этапы, словно тур тюрьмами оккупантов. Сначала в Сартане и Еленовке, где четырехместную камеру делили более 40 женщин. Затем Таганрог, который был настоящей камерой пыток.

Наталья исчерпывающе называет плен адом. Но добавляет, что украинцам постоянно пытались склонить как можно ниже голову и били ногами.

После неволи на родной временно оккупированной захватчиками земле были тюрьмы на чужбине в Белгородской и Курской области. Везде побои, ужасная еда, принуждение петь русский гимн и песни. И сплошная ненависть — за то, что украинки.

Они нас боялись что в Таганроге, что в Валуйках, что в Курской области. Только сзади — унизительные слова и тумаки. Все сзади.

— Я девочкам говорила, что это очень хорошо, потому что мы впереди, а они сзади.

До последнего не верила, что освобождают из плена. И уже когда через брезент КрАЗа увидела указатели украинских городов — сердце чуть не вырвалось из груди. А когда уже на переправе встретилась с российскими пленными, то в очередной раз испытала гордость за свою страну, поскольку увидела — в Украине соблюдают Женевскую конвенцию.

Наталья всего несколько дней как дома у родных, после плена и реабилитации. Дочь Виктория не видела маму год, но именно она делала все возможное, чтобы Наталья вернулась домой.

Когда заметила, что мама не звонит, уже 4 апреля почувствовала, что что-то не так. А на следующий день в девять утра был звонок из воинской части и слова, что Наталья попала в плен.

Каждый обмен смотришь эти фотографии, утром напиваешься валериянки, ищешь знакомые глаза, а их нет. Каждый обмен — это был стресс.

Сейчас освобожденная из плена военная будто наверстывает то время, когда не обнимала свою семью.

Самые большие планы на будущее простые — выздороветь и дождаться из плена своего мужа и собратьев, которые до сих пор в тюрьмах оккупантов. А потом путешествовать по родной свободной Украине.

259 километров за восемь дней. С минимальным запасом пищи и воды, закончившейся уже на третий день. Это была тяжелая операция — выход из окруженного Мариуполя. Поэтому 20 апреля многие военные считают своим вторым днем ​​рождения, в том числе и Виктория. Читай историю боевого медика с позывным Вася.

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Фото: Наталя Фиялова / Facebook