Он горел жизнью! История матери героя Артема Димида, которая пела колыбельную над его гробом

Она рисует икону, а рядом висит клетчатая рубашка сына. Всю картину дополняет свидетельство его смерти. Однако в ее душе покой, несмотря на то, что Иванка не приняла того, что ее сына больше нет.
Женщина уверена: если она верит в воскресение Христа, то должна верить и воскресение своего ребенка.
27 лет назад она и представить не могла, что любимый запах цветения липы, который она чувствовала перед рождением Артема, теперь встретит ее перед похоронами сына.
Ее сын сейчас — настоящий герой, со злом сражается уже в другом мире. Иванка уверяет: если небесное войско и существует, то ее сын снова на стороне света борется за правду и добро. Таков уже был Артем с детства.
Однажды в письме Святому Николаю он записал доброе дело, которое сделал. Там было всего два слова: “Победил себя”.
Однажды в письме Святому Николаю он записал доброе дело, которое сделал. Там было всего два слова: “Победил себя”.
Когда у него был выбор пострадать самому или причинить боль другим, он всегда жертвовал собой. Мог найти в своем сердце как любовь к нуждающимся, так и силу для справедливых решений.
Так было даже на Майдане. Когда после избиения студентов ребята поймали беркутовца, Артем не дал им совершить самосуд.
И даже после этого продолжил бороться за справедливость. После аннексии Крыма уехал на полуостров, чтобы усилить проукраинские силы. Когда начались боевые действия на Востоке, стал добровольцем в Азове.
Позже, после возвращения из АТО, стремился посмотреть мир, поэтому отправился в путешествия. Однако с наступлением 24 февраля, вернулся из США, где находился на тот момент, в Украину. И снова отправился на фронт, чтобы защищать Родину, правду и справедливость.
Правда, перед этим купил себе каску и бронежилет, после чего в них же и сел в самолет. Стюардессе объяснил все достаточно просто: он из Украины и так будет чувствовать себя в безопасности. Хотя Артем в любой момент был готов умереть.
Сын всегда смотрел на сложные вещи просто. Говорил, что для того, чтобы быть воином, быть гражданином, нужно постоянно быть готовым умереть.
Сын всегда смотрел на сложные вещи просто. Говорил, что для того, чтобы быть воином, быть гражданином, нужно постоянно быть готовым умереть.
И несмотря на высокие идеалы, он всегда оставался самым ярким огоньком в компании. Мать делится, что давние друзья Артема до сих пор рассказывают о его добродетелях и особом умении наполнить разговор юмором.
Он горел жизнью, никогда не сидел на месте.
Он горел жизнью, никогда не сидел на месте.
Даже последние слова Артема были о жизни. Когда парень с собратьями попал под минометный огонь и получил тяжелые травмы, его отбросило в сторону. После этого Артема нашел медик.
Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Артем К (@kypka0)
Допис, поширений Артем К (@kypka0)
У Артема была сильная контузия, черепно-мозговая травма, обломки пронзали его тело, одежду прижгло к коже, а глаза опухли. Но, несмотря на это, герой сказал свои последние слова парамедику.
Я выжил, – сказал Артем и отправился бороться за правду в другом мире.
Я выжил, – сказал Артем и отправился бороться за правду в другом мире.
Мама Артема теперь защищает других детей от ужасов войны и помогает им с реабилитацией с помощью арттерапии. Признается: хотела бы сделать для других то, что уже не сможет сделать для сына.
Однако чувствовать боль утраты приходится не только матерям. Читай историю папы погибшего героя и фотографа Романа Солонинки.
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