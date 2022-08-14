Он горел жизнью! История матери героя Артема Димида, которая пела колыбельную над его гробом

Она рисует икону, а рядом висит клетчатая рубашка сына. Всю картину дополняет свидетельство его смерти. Однако в ее душе покой, несмотря на то, что Иванка не приняла того, что ее сына больше нет.

Женщина уверена: если она верит в воскресение Христа, то должна верить и воскресение своего ребенка.

27 лет назад она и представить не могла, что любимый запах цветения липы, который она чувствовала перед рождением Артема, теперь встретит ее перед похоронами сына.

Ее сын сейчас — настоящий герой, со злом сражается уже в другом мире. Иванка уверяет: если небесное войско и существует, то ее сын снова на стороне света борется за правду и добро. Таков уже был Артем с детства.

Однажды в письме Святому Николаю он записал доброе дело, которое сделал. Там было всего два слова: “Победил себя”.

Когда у него был выбор пострадать самому или причинить боль другим, он всегда жертвовал собой. Мог найти в своем сердце как любовь к нуждающимся, так и силу для справедливых решений.

Так было даже на Майдане. Когда после избиения студентов ребята поймали беркутовца, Артем не дал им совершить самосуд.

И даже после этого продолжил бороться за справедливость. После аннексии Крыма уехал на полуостров, чтобы усилить проукраинские силы. Когда начались боевые действия на Востоке, стал добровольцем в Азове.

Позже, после возвращения из АТО, стремился посмотреть мир, поэтому отправился в путешествия. Однако с наступлением 24 февраля, вернулся из США, где находился на тот момент, в Украину. И снова отправился на фронт, чтобы защищать Родину, правду и справедливость.

Правда, перед этим купил себе каску и бронежилет, после чего в них же и сел в самолет. Стюардессе объяснил все достаточно просто: он из Украины и так будет чувствовать себя в безопасности. Хотя Артем в любой момент был готов умереть.

Сын всегда смотрел на сложные вещи просто. Говорил, что для того, чтобы быть воином, быть гражданином, нужно постоянно быть готовым умереть.

И несмотря на высокие идеалы, он всегда оставался самым ярким огоньком в компании. Мать делится, что давние друзья Артема до сих пор рассказывают о его добродетелях и особом умении наполнить разговор юмором.

Он горел жизнью, никогда не сидел на месте.

Даже последние слова Артема были о жизни. Когда парень с собратьями попал под минометный огонь и получил тяжелые травмы, его отбросило в сторону. После этого Артема нашел медик.

У Артема была сильная контузия, черепно-мозговая травма, обломки пронзали его тело, одежду прижгло к коже, а глаза опухли. Но, несмотря на это, герой сказал свои последние слова парамедику.

Я выжил, – сказал Артем и отправился бороться за правду в другом мире.

Мама Артема теперь защищает других детей от ужасов войны и помогает им с реабилитацией с помощью арттерапии. Признается: хотела бы сделать для других то, что уже не сможет сделать для сына.

Однако чувствовать боль утраты приходится не только матерям. Читай историю папы погибшего героя и фотографа Романа Солонинки.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!