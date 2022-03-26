От войны до шарика с мороженым. История суррогатной матери из Украины

Мечта иметь своего ребенка к каждому приходит в разный жизненный период, а у кого не возникает и вовсе. Однако иногда вопреки всем желаниям осуществить желание не суждено, тогда наиболее настойчивые выбирают альтернативный путь.

Для кого-то единственный верный вариант – это суррогатное материнство. Для иностранцев в Украине нет жестких требований, ограничений или запретов, потому ежегодно на нашей территории появляется около двух тысяч младенцев для иностранных семей.

От Эммы до Светланы

Счастливой мамой в этом году надеялась стать и Эмма из Австралии. Она всю жизнь мечтала о большой семье, однако пять лет назад во время первой беременности у нее диагностировали рак шейки матки.

Ее сын родился, к счастью, здоровым. Однако от облучения и химиотерапии были повреждены репродуктивные органы женщины. В 29 лет у нее началась менопауза.

Однако после выздоровления Эмма не оставляла надежд родить снова. Поэтому и пошла на трудную процедуру ЭКО целых 13 раз (экстракорпоральное оплодотворение — ред.), но ни один из эмбрионов не прижился.

Поэтому она вместе со своим мужем Алексом попыталась найти суррогатную мать. Попробовали найти кого-нибудь в Австралии, но в конце концов остановили свой поиск в Украине.

Их суррогатную маму зовут Светлана. Родители хотели провести с ней немного времени, чтобы когда-нибудь рассказать о ней ребенку, но теперь их мечты снова под вопросом.

Несмотря на тысячи километров – одно чувство

В день полномасштабного вторжения России на территорию Украины женщина была дома в родном городе – Белой Церкви. Поверить во все, что видишь своими глазами, было невозможно.

После взрывов пришлось думать, что делать. Сперва Светлана с мужем вытащили матрасы в коридор многоквартирного дома. Там они нашли себе убежище, где пытались спастись от самого страшного вместе с тремя собственными детьми.

Спать было просто невозможно. Не сомкнула глаз и Эмма, которая будто чувствовала, что происходит там, за тысячи километров.

Ранее они со Светланой обсуждали домашнюю учебу во время пандемии и делились фотографиями своих детей. Теперь же все свелось к вопросу, как спастись. Они пытались скоординировать эвакуацию.

18 часов разницы: от войны до шарика с мороженым

Эмма вместе с другими семьями нашла автобус для суррогатных матерей, чтобы они могли вместе со своими детьми добраться до границы с Молдовой. Дорога длилась 18 часов, а уже по прибытии Светлане пришлось ночевать на полу.

В маленькой квартирке в столице Молдовы было недостаточно кроватей, но Светлана на это не жаловалась. После всего пережитого ей пришлось расстаться с семьей. Муж остался в Украине, а ее мама уехала в Германию.

В Молдове я чувствую себя в безопасности, но мое сердце осталось в Украине, – говорит она.

Когда Эмма услышала о ночлеге на полу, была совершенно напугана, однако это то, что можно легко изменить.

Одно фото от Светланы принесло облегчение. На нем младшая дочь украинки стоит около McDonalds с мороженым и шариком. Эмма говорит: это напомнило о том, что должен делать каждый ребенок – наслаждаться жизнью в безопасности рядом со своей семьей.

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