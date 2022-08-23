Резали, душили и снимали скальп — пиротехник Роман Шутило о пережитом российском плену и разминировании Украины

Украинские пиротехники — настоящие герои! Они занимаются разминированием “подарков” от россиян, иногда жертвуя своей жизнью. Эта история о Романе Шутило — начальнике подразделения пиротехнических работ ГУ ГСЧС. Он рассказал о российском плену и пережитых страшных пытках в спецпроекте Герої на ICTV.
— Предостережение для людей, которые ходят в лес: это — теннисный мячик, а под ним проволока, к которой привязана граната F1. В любом случае человек бы умер. Разлет элементов поражения — 200-250 м.
Такие сюрпризы от россиян Роман и его подопечные из Луганского пиротехнического подразделения находят в Киевской области уже пятый месяц.
Разминирование началось с Житомирской трассы. Роман говорит, что до сих пор перед глазами стоят воспоминания об обгоревших в машинах детях.
Больше всего поразило то, как россияне хладнокровно убивали обычных людей.
Больше всего поразило то, как россияне хладнокровно убивали обычных людей.
Дальше были Ирпень и Буча. Каждый десятый дом был заминирован.
Мы отрабатывали вручную каждую вещь, нашли много ловушек. Помню, наткнулись на заминированную детскую кровать, очень подло.
Мы отрабатывали вручную каждую вещь, нашли много ловушек. Помню, наткнулись на заминированную детскую кровать, очень подло.
Логику оккупантов Роман знает давно, ведь в 2014-м он возглавлял группу пиротехников Луганского подразделения ГСЧС. После возвращения из плена часть Романа стала одной из лучших, ведь они разминировали тысячи гектаров.
Роман рассказывает, как попал в плен:
Помню, как начался “референдум”. Соседи кричали против Украины и перешли на сторону так называемых народных республик. Тех, кто был против русского мира, запугивали.
Помню, как начался “референдум”. Соседи кричали против Украины и перешли на сторону так называемых народных республик. Тех, кто был против русского мира, запугивали.
После этого произошел захват воинской части Романа. Руководство перешло на другую сторону и хитростью убедило пиротехников отдать запасы взрывчатки и оружия.
Мы сдали оружие, а потом приехала целая банда. Вооруженная, на технике. Мы вышли на них буквально голые. Нас разбросали, как котят.
Мы сдали оружие, а потом приехала целая банда. Вооруженная, на технике. Мы вышли на них буквально голые. Нас разбросали, как котят.
После этого ВСУ нанесли авиаудар по захваченному оккупантами пункту. Потом Романа схватили и начали пытать.
Света не было, я слышал шаги в мою сторону и понимал, что это конец.
Света не было, я слышал шаги в мою сторону и понимал, что это конец.
— Меня пинали на полу, растянули за руки и ноги и начали резать, душить, снимать скальп. Мне в ногу вогнали отвертку и требовали, чтобы я рассказывал, кто навел самолеты на эту часть, на кого работаю.
Оккупанты посредством пыток пытались узнать информацию о подопечных Романа, его окружении и важные данные, которые он знал. Когда это не получилось, в ход пошли моральные средства давления — допросы.
Но потом россияне решили казнить Романа.
Они пришли с бумажкой на мой расстрел. Я не мог ходить, так что они вынесли меня на улицу, сказали, что расстреливают.
Они пришли с бумажкой на мой расстрел. Я не мог ходить, так что они вынесли меня на улицу, сказали, что расстреливают.
Роман согласился, но потом кто-то “сверху” отменил решение. Это повторялось несколько раз. Романа Шутило пытались убедить перейти на другую сторону за бесплатные сигареты и тушенку.
Роману удалось бежать, для этого он “согласился” работать на новую власть, а когда его отпустили домой, выехал с оккупированной территории.
Только через полгода я осознал, что со мной произошло. Сейчас это кажется ужасным сном. Тогда я понимал, что мне нужно выжить.
Только через полгода я осознал, что со мной произошло. Сейчас это кажется ужасным сном. Тогда я понимал, что мне нужно выжить.
Вера в Украину и верность присяге помогла не сломаться. Героем себя Роман Шутило не считает.
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