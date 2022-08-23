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Резали, душили и снимали скальп — пиротехник Роман Шутило о пережитом российском плену и разминировании Украины

Василий Сафьянюк, Журналист программы Факты ICTV 23 августа 2022, 19:00
Піротехнік Роман Шутило про пережитий російський полон

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