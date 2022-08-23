Резали, душили и снимали скальп — пиротехник Роман Шутило о пережитом российском плену и разминировании Украины

Украинские пиротехники — настоящие герои! Они занимаются разминированием “подарков” от россиян, иногда жертвуя своей жизнью. Эта история о Романе Шутило — начальнике подразделения пиротехнических работ ГУ ГСЧС. Он рассказал о российском плену и пережитых страшных пытках в спецпроекте Герої на ICTV.

О разминировании территорий Украины

— Предостережение для людей, которые ходят в лес: это — теннисный мячик, а под ним проволока, к которой привязана граната F1. В любом случае человек бы умер. Разлет элементов поражения — 200-250 м.

Такие сюрпризы от россиян Роман и его подопечные из Луганского пиротехнического подразделения находят в Киевской области уже пятый месяц.

Сейчас также смотрят

Разминирование началось с Житомирской трассы. Роман говорит, что до сих пор перед глазами стоят воспоминания об обгоревших в машинах детях.

Больше всего поразило то, как россияне хладнокровно убивали обычных людей.

Дальше были Ирпень и Буча. Каждый десятый дом был заминирован.

Мы отрабатывали вручную каждую вещь, нашли много ловушек. Помню, наткнулись на заминированную детскую кровать, очень подло.

Логику оккупантов Роман знает давно, ведь в 2014-м он возглавлял группу пиротехников Луганского подразделения ГСЧС. После возвращения из плена часть Романа стала одной из лучших, ведь они разминировали тысячи гектаров.

Пытали и заставляли предать своих

Роман рассказывает, как попал в плен:

Помню, как начался “референдум”. Соседи кричали против Украины и перешли на сторону так называемых народных республик. Тех, кто был против русского мира, запугивали.

После этого произошел захват воинской части Романа. Руководство перешло на другую сторону и хитростью убедило пиротехников отдать запасы взрывчатки и оружия.

Мы сдали оружие, а потом приехала целая банда. Вооруженная, на технике. Мы вышли на них буквально голые. Нас разбросали, как котят.

После этого ВСУ нанесли авиаудар по захваченному оккупантами пункту. Потом Романа схватили и начали пытать.

Света не было, я слышал шаги в мою сторону и понимал, что это конец.

— Меня пинали на полу, растянули за руки и ноги и начали резать, душить, снимать скальп. Мне в ногу вогнали отвертку и требовали, чтобы я рассказывал, кто навел самолеты на эту часть, на кого работаю.

Оккупанты посредством пыток пытались узнать информацию о подопечных Романа, его окружении и важные данные, которые он знал. Когда это не получилось, в ход пошли моральные средства давления — допросы.

Но потом россияне решили казнить Романа.

Они пришли с бумажкой на мой расстрел. Я не мог ходить, так что они вынесли меня на улицу, сказали, что расстреливают.

Роман согласился, но потом кто-то “сверху” отменил решение. Это повторялось несколько раз. Романа Шутило пытались убедить перейти на другую сторону за бесплатные сигареты и тушенку.

Роману удалось бежать, для этого он “согласился” работать на новую власть, а когда его отпустили домой, выехал с оккупированной территории.

Только через полгода я осознал, что со мной произошло. Сейчас это кажется ужасным сном. Тогда я понимал, что мне нужно выжить.

Вера в Украину и верность присяге помогла не сломаться. Героем себя Роман Шутило не считает.

Ранее мы рассказывали, что думает жена морпеха из Азовстали о теракте в Еленовке.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!