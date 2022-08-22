Хочу, чтобы мой родной человек вернулся домой живой — жена морпеха из Азовстали о теракте в Еленовке

Одним из самых ужасных событий полномасштабной войны России в Украине является теракт в Еленовке. Россия убила украинских военнопленных, в том числе и азовцев, защищавших Мариуполь.

Для родных защитников это невыразимая боль, которую нельзя даже представить. К тому же до сих пор нет полных списков погибших. Жена одного из военнопленных Юлия рассказала Ольге Кириленко из УП о своем муже и теракте в Еленовке.

До того как бойцы Азовстали попали в плен, Юлия организовывала разные акции в их поддержку. А уже после основала Штаб поддержки морской пехоты Украины вместе с родными других военных.

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Муж Юлии — морской пехотинец 36-й бригады имени контрадмирала Билинского. Он оборонял Мариуполь, а в начале апреля с группой Сергея “Волыны” прорвался на завод Азовсталь. Имя мужчины не называем ради его безопасности.

О знакомстве с мужем и начале войны

Юлия рассказывает о муже только лучшее: надежный, стальной, его жизненной целью всегда была семья. Однако можно было по его лицу понять, что он военный.

— После знакомства с его коллективом я поняла, что морская пехота — это не работа, это еще одна семья. Это нужно понимать и принимать, так делает каждая жена морского пехотинца, — отмечает Юлия.

По словам женщины, перед войной у нее было какое-то непонятное внутреннее предчувствие… Когда провела мужа на ротацию, сильно плакала. А уже 24 февраля стало известно о Мариуполе и муж в разговоре использовал: “Что бы со мной не случилось…”

Женщина признается: в первый месяц войны было сложно, но он закалил, и теперь родные делают все, что от них зависит, чтобы помочь.

Юлия отмечает: с начала полномасштабной войны муж никогда не говорил, что ему тяжело. Не говорил о погибших и спрашивал, что происходит в Украине, ведь не было связи, чтобы читать новости.

В последний раз мы связывались с мужем, когда он еще был на Азовстале, за два дня до эвакуации. Это был короткий разговор: он спросил, как мы, сказал, что очень нас любит, — вспоминает Юлия.

Перед выходом из Азовстали муж попросил Юлию не волноваться, если он долго не будет выходить на связь. Он обязательно свяжется с женой по возможности. Об эвакуации не предупредил.

— Уже потом в новостях я увидела, что они выходят из завода и идут в плен.

К сожалению, я не увидела своего мужа на видео или фото в российских каналах в соцсетях, — говорит Юлия.

О Еленовке

— Из того, что знаю: условия всех колоний, где находятся ребята, ужасные, их почти не кормят. Некоторые пленные рассказывали о физических пытках. На них, как это можно увидеть на видео с пленными, постоянно давят, — рассказывает женщина.

Международный Комитет Красного Креста не имеет доступа к месту трагедии в Еленовке и украинским военнопленным. Российская сторона не дает им доступа. Однако родные военнопленных и вся Украина настаивают, чтобы ООН и МККК выполнили свою миссию.

Также Юлия сообщила: родные защитников постоянно на связи с украинскими властями, в том числе с нововведенным Координационным штабом по вопросам пленных.

— Мы понимаем, если Россия не допускает Красный Крест, если российские органы власти не предоставляют информацию, то у наших властей и у нас, соответственно, этой информации не будет.

Все зависит от международных организаций, которые оказывают на это влияние, — отметила Юлия.

По словам женщины, верить информации, которую предоставляет Россия относительно Еленовки, нельзя, ведь они до сих пор не допустили МККК к месту трагедии.

— Я очень сочувствую семьям погибших. Это видео после теракта… Оно не может оставить равнодушным. Об этом должен кричать весь цивилизованный мир.

Все должны прилагать максимум усилий, чтобы вернуть наших украинских защитников домой, — отмечает Юлия.

Женщина уверяет: каждый украинец может помочь даже за границей. Надо постоянно напоминать миру об украинских бойцах, ведь нет уверенности, что пленные в других колониях не пострадают.

— Я хочу, чтобы мой родной человек вернулся домой живой. Я очень жду обменов, очень на них надеюсь, — говорит Юлия. Женщина делает все, что от нее зависит, чтобы как можно быстрее вернуть мужа домой.

То, что россияне делают с украинскими пленниками, просто повергает в ужас. Ранее мы рассказывали историю пленной волонтерки из Еленовки. Конвоиры уверяли: никто оттуда уже не выйдет.

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