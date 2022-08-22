Рассказы

Хочу, чтобы мой родной человек вернулся домой живой — жена морпеха из Азовстали о теракте в Еленовке

Богдана Макалюк, редактор сайта 22 августа 2022, 11:15
Історія дружини морпіха з Азовсталі, який потрапив у полон та теракт в Оленівці
Фото: Facebook

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