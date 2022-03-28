О выступлении на чемпионате, эмоциях и спасении из Харькова — Александра Назарова и Максим Никитин в интервью

Украинские фигуристы Александра Назарова и Максим Никитин во время телемарафона рассказали, как им удалось выбраться из Харькова и после ночей в укрытиях выступить на чемпионате мира по фигурному катанию во Франции.

Выступление состоялось буквально без тренировок, ведь три недели Максим Никитин не мог выехать из Харькова и оставался под обстрелами. Ему удалось эвакуироваться только за шесть дней до начала соревнований.

Выступали Александра и Максим под песню Джамалы 1944 в тренировочной форме. Решение об изменении песни было принято в последние дни. Также была вставка фрагмента песни Ой у лузі червона калина в исполнении Андрея Хлывнюка.

Выступление было очень эмоциональным и сорвало шквал оваций. Пара попала в двадцатку лучших.

Как вы смогли выступить после трех недель в бомбоубежище?

— Было непросто. Но мы не соревновались, не пытались показать лучший результат, а ехали с целью представить Украину, показать, что мы сильная страна, которая, несмотря ни на что, продолжает функционировать и выступать на международной арене.

Второй целью было то, что мы хотели донести людям всего мира, что действительно происходит в Украине.

Третьей – подбодрить наших граждан. Мы специально добавили фрагмент песни Андрея Хлывнюка. Это был посыл для народа, чтобы не опускали руки и верили в победу.

Каково ваше психологическое состояние? Стало ли вам легче?

— Вряд ли мы можем оценивать свое состояние в настоящее время. Эти эмоции нельзя забыть. Ни разу за нашу спортивную карьеру мы не испытывали ничего подобного.

Вы прошли в финал. Что будете делать дальше?

— Наша произвольная программа была очень яркой, в красивых костюмах. Мы решили, что это будет неуместно и неправильно с моральной точки зрения.

В то время как люди сидят в подвалах, погибают, нашу страну атакуют — выступать и веселиться мы не будем. Мы снимем кандидатуры с соревнований по этическим соображениям.

Какие ваши дальнейшие планы?

— Точно не знаем. Мы получили большой отклик от украинской и всемирной публики. Нас больше интересует украинская. Многие смотрели нас в бомбоубежищах и писали благодарности за возможность отвлечься.

Мы почувствовали себя нужными людям. Будем развивать тему Украины в кругах фигурного катания.

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