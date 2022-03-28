Про виступ на чемпіонаті світу, емоції та порятунок з Харкова — Олександра Назарова та Максим Нікітін у інтерв’ю

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін під час телемарафону розповіли про те, як їм вдалося вибратися з Харкова та після ночей в укриттях виступити на чемпіонаті світу з фігурного катання у Франції.

Виступ відбувся буквально без тренувань, адже три тижні Максим Нікітін не міг виїхати з Харкова та залишався під обстрілами. Йому вдалося евакуюватися лише за шість днів до початку змагань.

Виступали Олександра та Максим під пісню Джамали 1944 у тренувальній формі. Рішення про зміну пісні ухвалили в останні дні.

Також була вставка фрагменту пісні Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.

Виступ був надзвичайно емоційним та зірвав шквал овацій. Пара потрапила у двадцятку найкращих.

Як ви змогли виступити після трьох тижнів у бомбосховищі?

– Було непросто. Але ми не змагались, не намагались показати найкращий результат, а їхали з метою представити Україну, показати, що ми — сильна країна, яка, незважаючи ні на що, продовжує функціонувати та виступати на міжнародній арені.

Другою метою було те, що ми хотіли донести людям всього світу, що насправді відбувається в Україні.

Третьою — підбадьорити наших громадян. Ми навмисне додали фрагмент пісні Андрія Хливнюка. Це був посил для народу, щоб не опускали руки та вірили у перемогу.

Як ваш психологічний стан? Чи стало вам легше?

– Навряд чи ми можемо оцінювати свій стан на цей час. Ці емоції неможливо забути. Жодного разу за нашу спортивну кар’єру ми не відчували чогось подібного.

Ви пройшли до фіналу. Що робитимете далі?

– Наша довільна програма була дуже яскравою, в гарних костюмах. Ми вирішили, що це буде недоречно та неправильно з морального погляду.

В той час, коли люди сидять у підвалах, гинуть, нашу країну атакують — виступати та веселитися ми не будемо. Ми знімемо кандидатури зі змагань з етичних міркувань.

Які ваші подальші плани?

– Точно не знаємо. Ми отримали великий відгук від української та всесвітньої публіки. Нас більше цікавить українська. Багато людей дивилися нас у бомбосховищах і писали подяки за можливість відволіктися.

Ми відчули себе потрібними людям. Розвиватимемо тему України у колах фігурного катання.

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