Про виступ на чемпіонаті світу, емоції та порятунок з Харкова — Олександра Назарова та Максим Нікітін у інтерв’ю

Українські фігуристи Олександра Назарова та Максим Нікітін під час телемарафону розповіли про те, як їм вдалося вибратися з Харкова та після ночей в укриттях виступити на чемпіонаті світу з фігурного катання у Франції.
Виступ відбувся буквально без тренувань, адже три тижні Максим Нікітін не міг виїхати з Харкова та залишався під обстрілами. Йому вдалося евакуюватися лише за шість днів до початку змагань.
Виступали Олександра та Максим під пісню Джамали 1944 у тренувальній формі. Рішення про зміну пісні ухвалили в останні дні.
Також була вставка фрагменту пісні Ой у лузі червона калина у виконанні Андрія Хливнюка.
Виступ був надзвичайно емоційним та зірвав шквал овацій. Пара потрапила у двадцятку найкращих.
– Було непросто. Але ми не змагались, не намагались показати найкращий результат, а їхали з метою представити Україну, показати, що ми — сильна країна, яка, незважаючи ні на що, продовжує функціонувати та виступати на міжнародній арені.
Другою метою було те, що ми хотіли донести людям всього світу, що насправді відбувається в Україні.
Третьою — підбадьорити наших громадян. Ми навмисне додали фрагмент пісні Андрія Хливнюка. Це був посил для народу, щоб не опускали руки та вірили у перемогу.
– Навряд чи ми можемо оцінювати свій стан на цей час. Ці емоції неможливо забути. Жодного разу за нашу спортивну кар’єру ми не відчували чогось подібного.
– Наша довільна програма була дуже яскравою, в гарних костюмах. Ми вирішили, що це буде недоречно та неправильно з морального погляду.
В той час, коли люди сидять у підвалах, гинуть, нашу країну атакують — виступати та веселитися ми не будемо. Ми знімемо кандидатури зі змагань з етичних міркувань.
– Точно не знаємо. Ми отримали великий відгук від української та всесвітньої публіки. Нас більше цікавить українська. Багато людей дивилися нас у бомбосховищах і писали подяки за можливість відволіктися.
Ми відчули себе потрібними людям. Розвиватимемо тему України у колах фігурного катання.
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