“Кума, я их потерял”. История гибели Анастасии Боровик и ее детей от российских снарядов

Российская Федерация намеренно целит в жилые дома украинцев. Убивает только что родившихся детей, убивает женщин, которые этих детей рожали. Убивает беззащитных, потому что так может почувствовать свое могущество, стреляя в спину или пытая тех, у кого связаны руки.

История, которую рассказала журналистка УП. Жизнь Инна Кубай не оставит спокойным никого: россияне специально уничтожили жилой дом в Запорожской области, чтобы снять фейковое видео о военных преступлениях, которые якобы совершает украинская армия. В этом доме погибла молодая женщина с двумя маленькими сыновьями.

Об Анастасии Боровик из Каменки Запорожской области, жизни ее семьи и военном преступлении россиян рассказываем и мы.

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Есения Шестакова — кума Анастасии. Она уехала в Испанию, как только поняла, что ее жизни угрожает опасность. Несмотря на уговоры Есении и еще одной подруги, Настя из оккупированного россиянами поселка не уехала. А 26 августа Есении позвонила общая с Настей подруга и сообщила: дом, в котором жила семья Анастасии, уничтожили россияне. 29-летняя женщина с двумя сыновьями погибли там.

Анастасия и Есения родились и жили в Каменке всю свою жизнь. И когда последняя уехала вместе с родителями в Испанию, Анастасия твердо решила остаться рядом со своим мужем. Не могли покинуть и лежачего отца мужа и родителей Анастасии, живших под оккупацией.

Сейчас родственники погибшей Насти остаются в Каменке, и Есения им всячески помогает. Но боль утраты до сих пор живет внутри родных.

Жизнь Анастасии Боровик

По словам Есении, женщины подружились на совместной работе в местном доме культуры. По натуре девушка была творческой: в 2019-м окончила Бердянский педагогический университет по специальности Музыкальное искусство.

Коллеги любили свою Настю, потому что она всегда могла помочь. А еще была веселого нрава и имела прекрасный голос. Она играла на фортепиано и тарелках, завораживала своим сопрано и любила петь украинские песни.

Ее старший сын Роман должен был идти в музыкальную школу, а младший, Михаил, — готовился в детсад. Восьмилетний Роман отличался среди детей в классе, потому что имел характер Анастасии: был лидером и очень любил свою маму. Был серьезным и ответственным — как взрослый в детском теле.

Мише этого декабря должно было исполниться два года. Сына женщина родила от другого мужчины, потому что с отцом Ромы они разошлись. Именно ему и стала крестной мамой Есения.

— Муж зарабатывал деньги, а она занималась домашними делами, детьми. Настя очень вкусно готовила! А еще делал цветы из бумаги. С мужем однажды вместе нарисовали картину, повесили ее на кухне. Они были похожи между собой — оба веселые, зажигательные, мы с ними всегда шутили и смеялись, — вспоминает Есения.

А потом пришли россияне.

Оккупация Каменки

Впервые россияне появились в Каменке 9 марта. За несколько дней в поселок заехали вражеские танки и БТРы. Из-за оккупации закрылись все школы и детские сады, большинство магазинов. Россияне же грабили все, что было на их пути: разбивали окна и воровали.

По словам коллеги Анастасии, ротации россиян происходили ежемесячно. Также проводили и обыски по домам и квартирам местных жителей: где хозяева не открывали, россияне просто выбивали двери.

Искали партизан и азовцев. Цеплялись даже к старшим людям: мол, где взял хлеб, если денег нет?

Совсем скоро в магазинах стали появляться рубли. А еще оккупанты даже придумали так называемый референдум по присоединению Каменки к России: выдавали какую-то помощь в размере десяти тысяч рублей. Так покупали местные голоса.

Ввели даже комендатуру, в которой нужно было просить разрешение на выезд в соседние деревни или Бердянск. Но такие пропуски были временными, их нужно было постоянно обновлять. По словам подруги Анастасии, многие делали себе российские паспорта.

Каменка не подвергалась сильным обстрелам вплоть до августа. А потом оккупанты начали обстреливать свои же позиции.

Недалеко от одного из районов поселка — Таврии — стояла ферма, где были оккупанты. Однажды российские солдаты внезапно уехали оттуда, обстреляли ферму, а затем вернулись назад.

— Они это делали, чтобы нас запугать, чтобы люди шли на незаконный референдум. Да и снимали видео для телевидения России. Сначала сами разбивают, а потом появляются журналисты, которые все снимают и рассказывают по своим каналам, что это сделали ВСУ. Показывали это под лозунгами “Украина убивает мирных людей”…

“Кума, я их потерял…”

Местные жители ждали освобождения Каменки через месяц после оккупации. Но шло время, а россиян становилось все больше в поселке. Есения, которая уже была за границей, постоянно писала Анастасии — волновалась и нервничала, когда ответа не было более суток. Но каждый раз получала: “Кума, все хорошо”.

Анастасия однажды рассказывала, что россияне обустроили у ее дома свой блокпост. Каждый месяц они приходили и осматривали весь дом. Каждый раз задавали одни и те же вопросы. Каждый раз их интересовало, почему у детей Анастасии разные фамилии.

В последний раз Есения слышала голос Насти в середине августа. Тогда Анастасия консервировала помидоры и подбадривала Есению — скоро все будет хорошо, они увидятся и обнимутся.

26 августа Есения вышла на обеденную прогулку с сыном. Ей позвонила подруга: сообщила, что дом Анастасии уничтожили российские снаряды. Вечером к Ессении позвонил мужчина Насти.

Кума, я их потерял — раздалось из трубки.

— Мы тогда оба расплакались. Я не знала, что говорить в этот момент. Сердце отказывалось верить, что их нет.

Семья жила на третьем этаже дома. Четвертый — снесло от ударов, а плиты оттуда упали на их квартиру. Известно, что сын Рома был найден в тот же день первым. Он был на лестничной клетке на перилах, потому что ударной волной его выбросило в коридор.

На следующий день нашли и тело Насти. Еще через два — младшего сына супругов. Тела доставили в морг в Мелитополе, а оттуда в Каменку их привезли в гробах. Тогда кроме Насти и ее детей погибли еще два человека.

Местные говорят, что в тот ужасный день на российском блокпосту не было ни одного вражеского военного. А снаряды прилетели из оккупированного поселка Благовещенское. Люди понимали, что убили мирных жителей специально: после трагедии сюда приехали российские “СМИ”, назвали это военным преступлением ВСУ и уехали.

Когда хоронили Анастасию и двух ее сыновей, то гробы утопали в цветах.

Есения признается, что видит свою подругу в каждой похожей девушке. Но Настя ни разу не приснилась ей. Поддерживает мужа Анастасии и говорит: он не видит смысла жизни без нее и детей.

Люди до сих пор не выезжают из поселка: для дороги нужны большие деньги, которых здесь ни у кого нет. В поселке открыли школу-интернат с российской программой обучения. Есть и такие, кто не против властвования РФ на территории Каменки.

Ждущих Украины здесь похищали и допрашивали. Вернулись домой не все.

Россияне продолжают убивать цвет украинской нации. Недавно по стране распространилось ужасное известие: ДНК экспертиза подтвердила, что российские оккупанты убили украинского детского писателя Владимира Вакуленко.

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