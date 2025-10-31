Три дня без еды и 16 километров босиком: как супруги из Донецкой области бежали от обстрелов

16 километров босиком: супруги из Торского бежали под обстрелами

Пара рассказывала, что пряталась в погребе, когда вокруг разрывались снаряды. Три дня они ничего не ели, а когда рядом прилетело, едва успели выбежать из укрытия. Их дом сгорел дотла.

Они решили идти к зятю в Лиман. Вышли в девять утра, а около двух часов дня были уже в городе. Остановились у людей, потому что женщине стало плохо с сердцем. Она шла босиком — ноги были в кровь стерты, — рассказал мужчина.

Пенсионеров заметили полицейские из гуманитарного подразделения Белые ангелы, которые эвакуируют мирных жителей из зоны боевых действий.

Вместе с ними правоохранители вывезли ещё троих жителей громады. Людей доставили в безопасное место, где их уже ждали волонтёры Красного Креста.

Лиманская громада под постоянными атаками

В Лиманской громаде ситуация остается напряженной — враг активно применяет дроны. Чтобы не попасть под обстрел, полицейские заранее продумывают маршруты эвакуации. На этот раз к ним обратились десять жителей.

Все взрывается, все горит, очень страшно. У соседа дом сгорел — три дрона прилетело. У меня крыша пробита, окон нет, — говорит местная жительница, которую тоже удалось эвакуировать.

Россия продолжает приносить разрушение на Донбасс. Ранее мы рассказывали, что в Константиновке закрылась последняя больница — здание разрушено в результате вражеских ударов.