Три дні без їжі і 16 кілометрів босоніж: як подружжя з Донеччини тікало від обстрілів

Подружжя з прифронтового Торського, що на Донеччині, п’ять годин добиралося пішки до Лимана. Без їжі, без даху над головою, тримаючись за старий велосипед і за одне одного. Їхній дім повністю згорів після обстрілу. Їхню історію розповіла Національна поліція Україна.

16 кілометрів босоніж: подружжя з Торського тікало під обстрілами

Подружжя розповідало, що ховалося у погребі, коли навколо лунали вибухи. Вони три дні нічого не їли, а коли снаряд влучив поруч, ледь встигли вискочити з укриття. Їхній будинок повністю згорів.

Вирішили йти до зятя в Лиман. Вийшли о дев’ятій ранку, а десь о другій вже були в місті. Зупинилися у людей, бо дружині стало зле з серцем. Вона йшла босоніж — ноги в кров натерла, — розповідає чоловік.

Пенсіонерів помітили поліцейські з гуманітарного підрозділу Білі янголи, які евакуюють цивільних із зони бойових дій.

Разом з ними правоохоронці вивезли ще трьох мешканців громади. Людей доставили у безпечне місце, де вже чекали волонтери Червоного Хреста.

Лиманська громада під постійними атаками

У Лиманській громаді ситуація залишається напруженою — ворог активно застосовує дрони. Щоб не потрапити під обстріл, поліцейські заздалегідь планують маршрути евакуації. Цього разу до них звернулося десятеро жителів.

Все вибухає, все горить, дуже страшно. У сусіда хата згоріла — три дрони прилетіло. У мене дах розбитий, вікон немає, — каже місцева мешканка, яку також вдалося вивезти.

Росія продовжує приносити розруху на Донеччину. Ми розповідали, що в Костянтинівці закрилася остання лікарня, будівля зруйнована від ворожих ударів.

