Операторы дрона не могут любить животных! Украинка о тонкостях работы аэроразведки на войне

На защиту наших границ и освобождение украинских земель от оккупанта становятся отважные женщины. Часть из них никогда не были причастны к военному делу, а некоторые — занимались волонтерством и общались с бойцами времен АТО.

Украинки приобщаются к победе нашей страны, работают на фронте и в тылу. О помощи ВСУ, что должен знать оператор дрона и почему они не дружат з животными, рассказала член Женского Ветеранского Движения Ветеранка Анна Косинова.

Анна говорит, что гордится своей причастностью к Движению. Она смогла соединить в себе несколько специалистов: ветерана, волонтера, военной и члена ЖВР.

О дронах и их важности на фронте

Психолог по образованию, специалист с деловодства Вооруженных сил Украины в прошлом, а сейчас — менеджер проекта Victory Drones, который занимается подготовкой операторов БПЛА. Анна Косинова стала причастна к войне в 2022 году, когда РФ начала полномасштабное вторжение в Украину.

— С началом войны 2.0, где-то в апреле, на меня вышла Мария Берлинская и сказала, что у них есть команда, нужна помощь. Мы собрались и начали думать, как нам, кроме того, что выдавать дроны, научить людей ими пользоваться, — рассказывает Анна.

Очень многие погибали, не понимая, как дрон демаскирует пилота.

Менеджер проекта теперь занимается технической поддержкой Крапивы: установка, авторизация, менеджерское сопровождение инструкторов. Также говорит, что на ее ответственности и коммуникация с курсантами, прошедшими обучение управлению дронами.

Анна Косинова считает, что дроном должен уметь пользоваться каждый, как и личным оружием.

Женщина отмечает, что не все дроны подходят для военной разведки. Среди них, к примеру, Mavic 3 Classic.

— Во-первых, у него нет зума, не может приблизить и показывает только ту картинку, над которой висит. Во-вторых, у него нет анонимизации: есть решение, но оно ценно по ресурсам и времени.

Дешевые дроны за две тысячи гривен тоже не подходят — это просто игрушки. Подходят Mavic, Autel и отдельная большая история — FPV-дроны.

Но главное правило для оператора дрона — не дружить с котами или собаками на поле боя.

Анна объясняет: здесь вопрос не человечности, а демаскирование пилота. Ведь животные на территории боевых действий ищут людей, тем самым выказывая размещение военных для врага.

— Если ты “взлетаешь”, а у участка тусуются животные — значит, там кто-то есть, — заключает Анна Косинова.

В Украине есть и отдельная школа для операторов дронов! Как работают Пилотесы Украины и можно ли туда попасть, мы писали в нашем другом материале.

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