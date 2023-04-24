Оператори дрона не можуть любити тварин! Українка про тонкощі роботи аеророзвідки на війні

На захист наших кордонів та звільнення українських земель від окупанта стають відважні жінки. Частина з них ніколи не були дотичні до військової справи, а деякі — займалися волонтерством та спілкувалися з бійцями часів АТО.

Українки долучаються до перемоги нашої країни, працюють на фронті та в тилу. Про допомогу ЗСУ, що має знати оператор дрона та чому вони не товаришують з тваринами, розповіла членкиня Жіночого Ветеранського Руху Ветеранка Анна Косінова.

Анна каже, що пишається своєю причетністю до Руху. Вона змогла поєднати в собі кілька фахів: ветеранки, волонтерки, військової та членкині ЖВР.

Про дрони та їхню важливість на фронті

Психологиня за освітою, діловодка Збройних сил України в минулому, а зараз — менеджерка проекту Victory Drones, який займається підготовкою операторів БПЛА. Анна Косінова стала дотичною до війни у 2022 році, коли РФ розпочала повномасштабне вторгнення в Україну.

— З початком війни 2.0, десь у квітні, на мене вийшла Марія Берлінська і сказала, що в них є команда — потрібна допомога. Ми зібралися й почали думати, як нам, окрім того, що видавати дрони, навчити людей ними користуватися, — розповідає Анна.

Дуже багато людей гинуло, не розуміючи, як дрон демаскує пілота.

Менеджерка проекту тепер займається технічною підтримкою Кропиви: встановлення, авторизація, менеджерський супровід інструкторів. Також каже, що на її відповідальності комунікація з курсантами, які пройшли навчання управління дронами.

Анна Косінова вважає, що дроном повинен вміти користуватися кожен, як і особистою зброєю.

Жінка зауважує, що насправді не всі дрони підходять для військової розвідки. Серед них, наприклад, Mavic 3 Classic.

— По-перше, він не має зуму, не може наблизити та показує лише ту картинку, над якою висить. По-друге, в нього немає анонімізації: тобто рішення є, але воно коштовне по ресурсах і часу.

Дешеві дрони за дві тисячі гривень теж не підходять — це просто іграшки. Підходять Mavic та Autel й окрема велика історія — FPV-дрони.

Та головним правилом для оператора дрона — не товаришувати з котами чи собаками на полі бою.

Анна пояснює: тут питання не людяності, а демаскування пілота. Адже тварини на території бойових дій шукають людей, тим самим викриваючи розміщення військових для ворога.

— Якщо ти “злітаєш”, а біля ділянки тусуються тварини — значить, там хтось є, — висновує Анна Косінова.

В Україні є й окрема школа для операторок дронів! Як працюють Пілотеси України та чи можна туди потрапити, ми писали в нашому іншому матеріалі.

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