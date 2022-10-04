Навчатимуть інших або підуть на допомогу ЗСУ: як Пілотеси України стають “очима війська”

У Києві відкрили першу школу для операторок дронів — Пілотеси України. Школа ставить за мету навчити українських жінок керувати дронами, після чого вони за власним бажанням навіть зможуть вступити до лав ЗСУ та бути “очима війська”.

Голова правління альянсу Нова енергія України, засновник компанії First contact та начальник військової контррозвідки Валерій Боровик в ефірі телемарафону Єдині новини розповів про старт роботи першої школи операторок дронів.

Ініціювати таку школу Валерія мотивував один солдат, який розповів: його британський друг шукає феміністичні організації, які працюють з дронами. За словами засновника школи, він мав на думці кількох дівчат, але з ними не було зв’язку. Тож одноголосно вирішили представити британцям проект, де жінок навчатимуть керувати дронами.

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— Той чоловік знайшов уже іншу організацію, але ми вирішили не зупинятися. Я звернувся до генерального продюсера Ukrainian Fashion Week Володимира Нечипорука з проханням підшукати цікаві кандидатури.

По-перше, наша школа навчає кваліфікованих кадрів для підмоги на передовій. Сенс нашої роботи такий: жодна дівчина, яка сюди потрапляє, не виходить звідси без подальшої плідної праці. Вона або викладає ази роботи з дронами іншим, наступним ученицям, або йде до ЗСУ та стає їхніми “очима”.

Як навчають пілотес України

Навчання проходить поступово: спочатку дівчата вчаться безпечно літати, знімати фото та відео, розуміти й передавати координати, рятувати себе та дрони.

Вчаться вони на типових дронах, якими активно користуються й в повсякденному житті: Maviс, Autel та DJI.

Це система, яка сама себе розвиває: зараз ми можемо навчити п’ять чи сім дівчат, але практично кожна з них надалі сама стає інструктором для інших охочих.

— Уже зараз ми випустили чотирьох кваліфікованих пілотес, на черзі — ще шість. До навчання вже приступили наступні сім учениць.

Також Валерій зазначив, що до лав ЗСУ вступити хочуть усі учениці, але інструктори самостійно відбиратимуть тих, хто далі піде на фронт. На плечі таких щасливиць впаде відповідальність за корегування підрозділів або ж самостійне знищення дроном деякої цілі.

У Києві також відкрили унікальний Центр симуляції бойових дій, де українських пілотів дронів навчають майстерності роботи. Як туди потрапити та кого беруть на навчання, читай у матеріалі.

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