Навчання вищого пілотажу: колишні американські морпіхи діляться досвідом з нашими бійцями у Львові

У Львові колишні американські морпіхи навчають цивільних військової тактики.

На вишколах інструктори показують, як поводитися зі зброєю, як діяти під час зачистки територій та будівель, як надавати першу медичну допомогу.

Я хочу бути готовим для того, щоб бути максимально ефективним, могти виконати бойову задачу, врятувати життя своїх побратимів, якщо буде потреба, ну і своє бажано, — розповідає учасник навчання Олексій.

Нові групи охочих набирають що три тижні. Це можуть бути як цивільні, так і учасники добровольчих формувань.

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Від початку повномасштабного вторгнення американці навчили понад три сотні людей.

Ми прибули, щоб ділитися тими знаннями, які ми маємо. Люди дуже вмотивовані. Я вірю, що багато позитивних дій, що відбулись нещодавно на військовому напрямку, дають людям ще більше мотивації почати тренуватися, — коментує американський інструктор “ЧІП”.

Як проходять тренування та чому можна навчитись — дивіться у відео.

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