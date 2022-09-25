Україна

Навчання вищого пілотажу: колишні американські морпіхи діляться досвідом з нашими бійцями у Львові

Мирослава Прокопюк, Журналістка програми Факти ICTV 25 Вересня 2022, 09:30

Більше відео
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів
Обстріл Одеси 25 вересня
Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо
0:03:49
Закон Про медіа
Крок до ЄС та інформаційної безпеки. Розповідаємо про закон про медіа та як відбуватиметься фіксація порушень
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
Дивитись більше

Останні відео
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022

Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів
0:02:41
Військове навчання у Львові
Навчання вищого пілотажу: колишні американські морпіхи діляться досвідом з нашими бійцями у Львові
Обстріл Одеси 25 вересня
Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо
0:03:49
Закон Про медіа
Крок до ЄС та інформаційної безпеки. Розповідаємо про закон про медіа та як відбуватиметься фіксація порушень
Карта бойових дій в Україні
Актуальна карта бойових дій в Україні 25 вересня в режимі онлайн: яка ситуація на фронті
0:06:57
Повернення українських героїв з полону
Втрачали до 60 кг! Подробиці катувань українських героїв у російському полоні
0:02:38
Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
Весільна подорож, зруйнована війною! Як молодята з Херсону відродили свою справу в Івано-Франківську
0:03:03
Як росіяни масово тікають від мобілізації
Стоять у черзі на кордоні, щоб накивати п’ятами! Як росіяни масово тікають від мобілізації
0:04:14
Селище Високопілля
Калюжі крові та запах смерті: як виживало селище Високопілля в окупації
0:03:01
Благодійний марафон Для дітей заради майбутнього - де дивитись
Для дітей заради майбутнього: понад 70 українських зірок проведуть благодійний марафон на підтримку сиріт
Більше відео
Вибухи в Запоріжжі: що відомо на сьогодні, 25 вересня 2022
Читати далі
Нічні вибухи у Запоріжжі: росіяни випустили десять ракет по обласному центру — наслідки прильотів
Обстріл Одеси 25 вересня
Читати далі
Ранковий обстріл Одеси. Росіяни знову атакували центр міста дронами-камікадзе — що відомо

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь