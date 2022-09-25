Обучение высшему пилотажу: бывшие американские морпехи делятся опытом с нашими бойцами во Львове

Во Львове бывшие американские морпехи обучают гражданской военной тактике.

На подготовке инструкторы показывают, как обращаться с оружием, как действовать при зачистке территорий и зданий, как оказывать первую медицинскую помощь.

Я хочу быть готовым для того, чтобы быть максимально эффективным, могли выполнить боевую задачу, спасти жизнь своих собратьев в случае необходимости, ну и свою желательно, — рассказывает участник обучения Алексей.

Новые группы желающих набирают три недели. Это могут быть как гражданские, так и участники добровольческих формирований.

С начала полномасштабного вторжения американцы научили более трехсот человек.

Мы прибыли, чтобы делиться теми знаниями, которые у нас есть. Люди очень мотивированы. Я верю, что многие положительные действия, произошедшие недавно на военном направлении, дают людям еще больше мотивации начать тренироваться, — комментирует американский инструктор “ЧИП”.

Как проходят тренировки и чему можно научиться – смотрите в видео.

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