Будут обучать других или пойдут на помощь ВСУ: как Пилотесы Украины становятся “глазами войска”

В Киеве открыли первую школу для женщин-операторов дронов — Пилотесы Украины. Школа ставит целью научить украинок руководить дронами, после чего они по собственному желанию даже смогут вступить в ряды ВСУ и быть “глазами войска”.

Председатель правления альянса Новая энергия Украины, основатель компании First contact и начальник военной контрразведки Валерий Боровик в эфире телемарафона Єдині новини рассказал о старте работы первой школы женщин-операторов дронов.

Инициировать такую ​​школу Валерия мотивировал один солдат, который рассказал: его британский друг ищет феминистские организации, работающие с дронами. По словам основателя школы, он имел на примете нескольких девушек, но с ними не было связи. Так что единогласно решили представить британцам проект, где женщин будут учить руководить дронами.

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— Этот человек нашел уже другую организацию, но мы решили не останавливаться. Я обратился к генеральному продюсеру Ukrainian Fashion Week Владимиру Нечипоруку с просьбой подыскать интересные кандидатуры.

Во-первых, наша школа обучает квалифицированные кадры для помощи на передовой. Смысл нашей работы таков: ни одна девушка, которая сюда попадает, не выходит отсюда без дальнейшего плодотворного труда. Она либо преподает азы работы с дронами другим, следующим ученицам, либо идет в ВСУ и становится их “глазами”.

Как учат женщин-пилотов Украины

Учеба проходит постепенно: сначала девушки учатся безопасно летать, снимать фото и видео, понимать и передавать координаты, спасать себя и дроны.

Учатся они на типичных дронах, которыми активно пользуются и в повседневной жизни: Maviс, Autel и DJI.

Это система, которая сама себя развивает: сейчас мы можем научить пять или семь девушек, но практически каждая из них сама становится инструктором для других желающих.

— Уже сейчас мы выпустили четырех квалифицированных пилотов, на очереди еще шесть. К учебе уже приступили следующие семь учениц.

Также Валерий отметил, что в ряды ВСУ вступить хотят все ученицы, но инструкторы будут самостоятельно отбирать тех, кто дальше пойдет на фронт. На плечи таких счастливиц упадет ответственность за корректировку подразделений или самостоятельное уничтожение дроном некоторой цели.

В Киеве также открыли уникальный Центр симуляции боевых действий, где украинских пилотов дронов обучают мастерству работы. Как туда попасть и кого берут на обучение, читай в материале.

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