Хотелось смыть эту грязь с себя: как россияне издеваются над людьми “на подвалах”

Многие херсонцы на собственном опыте узнали, что такое “попасть на подвал” у российских оккупантов. Тысячи украинцев прошли через это с 2014 года и проходят каждый день. Такое происходит на временно оккупированных территориях.

На подвалах наших людей пытают, запугивают, требуют, чтобы они признались в преступлениях, которых не совершали. В редких случаях из подвалов россияне отпускают домой. В худших — люди попадают в плен.

Жительница Херсона Ольга (имя изменено из соображений безопасности) тоже прошла такое испытание на грани жизни и смерти. В оккупации она искала родственника, а нашла российскую жестокость. Историей женщины поделилось Суспільне Херсон.

Они безжалостны: как россияне бросают наших людей на подвалы

В Херсоне похищения и пытки гражданских российскими оккупантами стали нормой жизни. Чтобы узнать хоть что-то о пропавших без вести родственниках, люди должны обращаться в оккупационную комендатуру.

Я пришла туда, чтобы написать заявление об исчезновении близкого человека. Там попросили документ, подтверждающий мое лицо. И, как оказалось, я уже была в розыске, потому что работала в органах местного самоуправления, — рассказала женщина.

Сначала россияне задавали вопросы о работе, коллегах, интересовались местными картами. Тех, кто допрашивал женщину, не устраивало, что она не знает ответов на их вопросы.

Старший по рангу россиянин вызвал военных, которые должны были “выбить” из Ольги информацию. Ей завязали глаза, спустили в подвал. Женщина сама догадалась, что это за помещение. Ее ударили, и так Ольга упала на пол. Допрос продолжился.

Они безжалостны. Ты кричишь от боли, а если не кричишь, говорят: “Тебе не больно?” И делают так, чтобы стало еще мучительнее, — делится воспоминаниями женщина.

Ольга рассказала, что во время допросов россияне используют как физическое, так и психологическое насилие. Это угрозы, избиения, изнасилования. Когда оккупанты поняли, что она действительно ничего не знает, решили ее отпустить.

После этого пригрозили: если она еще раз попытается узнать что-нибудь о родственнике, это будет угрожать его жизни.

В то время Херсон был уже без связи. Женщина была в отчаянии и не знала, кому рассказать о случившемся. Хотелось только смыть эту грязь с себя.

Позже по ее заявлению и показаниям открыли уголовное производство. По нему идет следствие, ведь женщине удалось идентифицировать нескольких обидчиков.

Ранее мы делились интервью директора театра в Херсоне, который пережил плен и оккупацию.

Фото: Генеральная прокуратура Украины

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.