Хотілося змити цей бруд із себе: як росіяни знущаються з людей “на підвалах”

Чимало херсонців на власному досвіді дізналися, що таке “потрапити на підвал” у російських окупантів. Тисячі українців пройшли через це з 2014 року і проходять щодня. Таке триває на тимчасово окупованих територіях.

На підвалах наших людей катують, залякують, вимагають, аби вони зізналися у злочинах, яких не скоювали. У рідкісних випадках з підвалів росіяни відпускають додому. У гірших — люди потрапляють у полон.

Жителька Херсона Ольга (ім’я змінене з міркувань безпеки) теж пройшла таке випробування на межі життя і смерті. В окупації вона шукала родича, а знайшла російську жорстокість. Історією жінки поділилося Суспільне Херсон.

Вони безжальні: як росіяни кидають наших людей на підвали

У Херсоні викрадання та катування цивільних російськими окупантами стали нормою життя. Аби дізнатися хоч щось про зниклих безвісти родичів, люди мали звертатися до окупаційної комендатури.

Я прийшла туди, щоб написати заяву про зникнення близької людини. Там попросили документ, що підтверджує мою особу. І, як виявилося, я вже була в розшуку, бо працювала в органах місцевого самоврядування, — розповіла жінка.

Спершу росіяни ставили питання про роботу, колег, цікавилися місцевими мапами. Тих, хто допитував жінку, не влаштовувало те, що вона не знає відповідей на їхні запитання.

Найстарший за рангом росіянин викликав військових, які мали “вибити” з Ольги інформацію. Їй зав’язали очі, спустили до підвалу. Жінка сама здогадалася, що це за приміщення. Її вдарили, і так Ольга впала на підлогу. Допит продовжився.

Вони безжальні. Ти кричиш від болю, а якщо не кричиш, кажуть: “Тобі не боляче?” І роблять так, щоб стало ще нестерпніше, — ділиться спогадами жінка.

Ольга розповіла, що під час допитів росіяни використовують як фізичне, так і психологічне насилля. Це погрози, побиття, зґвалтування. Коли окупанти зрозуміли, що вона справді нічого не знає, вирішили її відпустити.

Після цього пригрозили: якщо вона ще раз спробує дізнатися щось про родича, це загрожуватиме його життю.

У цей час Херсон був уже без зв’язку. Жінка була у відчаї і не знала, кому розповісти про те, що сталося. Хотілося лише змити цей бруд із себе.

Пізніше за її заявою та свідченнями відкрили кримінальне провадження. За ним триває слідство, адже жінці вдалося ідентифікувати кількох кривдників.

Раніше ми ділилися інтерв’ю директора театру у Херсоні, який пережив полон і окупацію.

Фото: Генеральна прокуратура України

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