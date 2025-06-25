Історії Розповіді

Хотілося змити цей бруд із себе: як росіяни знущаються з людей “на підвалах”

Анастасія Грубрина, журналістка сайту 25 Червня 2025, 18:00
підвали у херсоні

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