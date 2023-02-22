Я всегда придерживался позиции жить в Украине! История военного о боях и возвращении с фронта

Тысячи мужчин и женщин сейчас защищают Украину. В начале полномасштабного вторжения в военкоматы были длинные очереди из желающих идти воевать. И многие из тех людей попали на фронт.
Однако прошел почти год. Многие военные уже вернулись к гражданской жизни. Есть разные причины, в основном — плохое состояние здоровья. Бойцы получают ранения, иногда несовместимые с последующим выполнением боевых задач.
Игорь Золотарь рассказал для The Village Україна свою историю об участии в боях под Киевом и возвращении с фронта домой.
Мужчина до полномасштабного вторжения не имел военной профессии. Он работал в банках, денежных учреждениях и платежных системах. Когда началось полномасштабное наступление россиян, Игорь являлся директором департамента по развитию бизнеса NovaPay. Он отказался от нескольких предложений работать за границей, потому что всегда хотел жить в своей стране.
— Я всегда придерживался позиции, что буду жить в Украине.
Для меня Украина — это образ жизни. Место, которое хочется делать лучше, развивать, — говорит он.
Для меня Украина — это образ жизни. Место, которое хочется делать лучше, развивать, — говорит он.
Когда в 2013–2014 годах была Революция Достоинства и АТО, Игорь активно занимался волонтерством. Он еще тогда понимал, что вся эта ситуация не разрешится мирным путем.
Тогда Игорь приобрел оружие, что-то из амуниции, но утверждает, что одному обороняться не удастся.
Настоящее противодействие может быть только в подразделении, организованном и действующем в рамках поставленных задач, — подчеркивает он.
Настоящее противодействие может быть только в подразделении, организованном и действующем в рамках поставленных задач, — подчеркивает он.
Еще весной 2021 года мужчина вступил в 130-й батальон сил территориальной обороны Киева. Тогда предполагалось, что силы ТрО будут привлечены для защиты городов и общин. Игорь говорит, что у него нет сверхмощных физических возможностей. Однако понимал, что может выполнять менее сложные задачи для помощи ВСУ, чтобы линейные бригады не тратили на это время.
После 24 февраля 2022 года стало ясно, что стране нужны были все, кто умел держать оружие в руках и работать в подразделениях. Игорь с собратьями прибыл на точку сбора в Соломенскую районную администрацию. Вечером они защищали аэропорт Жуляны.
Когда в марте под Киевом были активные бои, Игорь предложил собратьям сменить военных в Ирпене, потому что те устали. Это было добровольно, но почти все согласились, Игорь тоже.
Он говорит, что именно там было его первое и самое сложное сражение. Тогда пришлось использовать все виды вооружения, кроме авиации. В это время была и первая потеря подразделения — погиб командир взвода с позывным Марс.
Игорь считает, что именно в этой ситуации, когда есть угроза прорыва врага и большие потери, ты становишься военным.
— Именно после первого боя человек внутренне понимает, может ли он дальше воевать или это не его путь. И если кто-то не может, стоит об этом сказать своему командиру, — советует Игорь.
Он вспоминает, что несколько месяцев спустя еще выполнял боевые задания.
Со временем здоровье Игоря стало ухудшаться. Он лечился в разных госпиталях с июня по октябрь. Но ВЛК заключила — непригоден к службе в рядах Вооруженных сил.
Так что уже в ноябре мужчина вернулся к прежней работе. Но вспоминает, что состояние здоровья влияло на концентрацию, память, внимательность. Он стал быстрее и сильнее уставать. Первый месяц после возвращения на работу был самым сложным, но сейчас Игорь уже адаптируется.
Я даже “доживаю” до конца рабочего дня, — шутит он.
Я даже “доживаю” до конца рабочего дня, — шутит он.
Сейчас Игорю все равно больно и сложно переживать, что его собратья воюют, а он — нет. Тем не менее он продолжает поддерживать и помогать военным. Говорит, что сейчас большинство помощи направлено на лечение и реабилитацию бойцов. А раньше приходилось покупать, например, амуницию.
Реабилитация Игоря продолжается. Он работает с врачами и постепенно возвращается к гражданской жизни. Даже начал ходить на концерты и в кино.
Незаменимы на фронте являются медики, спасающие жизнь. Ранее мы рассказывали историю Алексея Любецкого о работе боевого медика на войне.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.