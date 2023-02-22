Я всегда придерживался позиции жить в Украине! История военного о боях и возвращении с фронта

Тысячи мужчин и женщин сейчас защищают Украину. В начале полномасштабного вторжения в военкоматы были длинные очереди из желающих идти воевать. И многие из тех людей попали на фронт.

Однако прошел почти год. Многие военные уже вернулись к гражданской жизни. Есть разные причины, в основном — плохое состояние здоровья. Бойцы получают ранения, иногда несовместимые с последующим выполнением боевых задач.

Игорь Золотарь рассказал для The Village Україна свою историю об участии в боях под Киевом и возвращении с фронта домой.

Сейчас также смотрят

Как решил пойти воевать

Мужчина до полномасштабного вторжения не имел военной профессии. Он работал в банках, денежных учреждениях и платежных системах. Когда началось полномасштабное наступление россиян, Игорь являлся директором департамента по развитию бизнеса NovaPay. Он отказался от нескольких предложений работать за границей, потому что всегда хотел жить в своей стране.

— Я всегда придерживался позиции, что буду жить в Украине.

Для меня Украина — это образ жизни. Место, которое хочется делать лучше, развивать, — говорит он.

Когда в 2013–2014 годах была Революция Достоинства и АТО, Игорь активно занимался волонтерством. Он еще тогда понимал, что вся эта ситуация не разрешится мирным путем.

Тогда Игорь приобрел оружие, что-то из амуниции, но утверждает, что одному обороняться не удастся.

Настоящее противодействие может быть только в подразделении, организованном и действующем в рамках поставленных задач, — подчеркивает он.

Еще весной 2021 года мужчина вступил в 130-й батальон сил территориальной обороны Киева. Тогда предполагалось, что силы ТрО будут привлечены для защиты городов и общин. Игорь говорит, что у него нет сверхмощных физических возможностей. Однако понимал, что может выполнять менее сложные задачи для помощи ВСУ, чтобы линейные бригады не тратили на это время.

О начале полномасштабного вторжения

После 24 февраля 2022 года стало ясно, что стране нужны были все, кто умел держать оружие в руках и работать в подразделениях. Игорь с собратьями прибыл на точку сбора в Соломенскую районную администрацию. Вечером они защищали аэропорт Жуляны.

Когда в марте под Киевом были активные бои, Игорь предложил собратьям сменить военных в Ирпене, потому что те устали. Это было добровольно, но почти все согласились, Игорь тоже.

Он говорит, что именно там было его первое и самое сложное сражение. Тогда пришлось использовать все виды вооружения, кроме авиации. В это время была и первая потеря подразделения — погиб командир взвода с позывным Марс.

Игорь считает, что именно в этой ситуации, когда есть угроза прорыва врага и большие потери, ты становишься военным.

— Именно после первого боя человек внутренне понимает, может ли он дальше воевать или это не его путь. И если кто-то не может, стоит об этом сказать своему командиру, — советует Игорь.

Он вспоминает, что несколько месяцев спустя еще выполнял боевые задания.

О возвращении с фронта

Со временем здоровье Игоря стало ухудшаться. Он лечился в разных госпиталях с июня по октябрь. Но ВЛК заключила — непригоден к службе в рядах Вооруженных сил.

Так что уже в ноябре мужчина вернулся к прежней работе. Но вспоминает, что состояние здоровья влияло на концентрацию, память, внимательность. Он стал быстрее и сильнее уставать. Первый месяц после возвращения на работу был самым сложным, но сейчас Игорь уже адаптируется.

Я даже “доживаю” до конца рабочего дня, — шутит он.

Сейчас Игорю все равно больно и сложно переживать, что его собратья воюют, а он — нет. Тем не менее он продолжает поддерживать и помогать военным. Говорит, что сейчас большинство помощи направлено на лечение и реабилитацию бойцов. А раньше приходилось покупать, например, амуницию.

Реабилитация Игоря продолжается. Он работает с врачами и постепенно возвращается к гражданской жизни. Даже начал ходить на концерты и в кино.

Незаменимы на фронте являются медики, спасающие жизнь. Ранее мы рассказывали историю Алексея Любецкого о работе боевого медика на войне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное.