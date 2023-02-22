Розповіді

Я завжди дотримувався позиції жити в Україні! Історія військового про бої та повернення з фронту

Богдана Макалюк, редакторка сайту 22 Лютого 2023, 18:00
Ігор Золотар: історія військового, який повернувся до цивільного життя
Фото: The Village Україна

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