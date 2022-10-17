Решительность и возможность найти силы бороться дальше — три истории с эвакуации, разрывающие сердце

Тысячи украинцев стали вынужденными переселенцами. Россияне превратили жизнь в их городах в сплошной ужас. Оккупанты разрушили дома, улицы и целые города.

Люди эвакуируются самостоятельно или с помощью волонтеров. С 24 февраля команда благотворительного фонда Восток SOS эвакуировала более 27 тыс. украинцев из восточных регионов. Кристина Головко из УП.Життя собрала истории эвакуированных жителей из Константиновки, Краматорска и Авдеевки.

“Преодолею все трудности и вернусь домой”

История этой семьи грустная и печальная, но решимости и вере Ирины нужно поучиться всем нам. Она жила со своей мамой Ниной, которой был 81 год, и сыном Толиком, которому 42 года, в Константиновке. Мать Ирины не могла ходить, у нее был перелом шейки бедра. Потом Нина пережила Инсульт и не могла двигать рукой и ногой, перестала говорить и глотать.

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Толик тоже имеет инвалидность, поэтому Ирина посвятила жизнь уходу за родными. За месяц до полномасштабного вторжения у женщины диагностировали рак молочной железы второй стадии.

Наверное, кто-то сдался бы, сложил руки и смирился с черной полосой жизни. Но не Ирина! Она построила план: пройти курс химиотерапии, позже решиться на операцию. Она хотела нанять сиделку для сына и матери, чтобы иметь возможность лечиться.

Но полномасштабная война разрушила все планы. Ирина решила оставаться дома с семьей. Признается: в голове были и самые плохие мысли.

— Я думала, кому они нужны, кроме меня? Лучше погибнем все втроем. Дома. Так будет идеально: бабах — и никого нет. И боли нет, — говорит она.

Однако, когда Константиновку начали сильно обстреливать, и возле дома взорвалось несколько снарядов, женщина решилась на эвакуацию. Позвонила по телефону в благотворительный фонд и попросила о помощи. Семья уехала в Днепр. Сложно было найти жилье для всех троих, но все же удалось.

Их устроили в Центре временного пребывания маломобильных, людей с инвалидностью и пожилых людей. Ирина получила направление к онкологу и даже прошла курс химиотерапии.

Впоследствии Нине стало хуже, врачи дали неутешительные прогнозы. Похоронить свою мать Ирина решила в селе под Константиновкой, так, как завещала Нина. Женщина договорилась с людьми в родном мамином селе в Донецкой области. Вместе с сыном съездила на похороны и вернулась вечером обратно в Днепр. Сейчас ее цель — выздороветь и беречь сына Толика. Женщина ждет ответа из Германии, сможет ли продолжить лечение рака там.

— Война кончится когда-нибудь, правда? А я что угодно сделаю…

Землю буду грызть, но выживу и уеду домой.

Теперь я без жилья, без мамы, с одним сыном на руках. И со своей болезнью. Но я это преодолею. Слышите? Преодолею! Мы победим, — утверждает она.

“Эта баклажка ценнее всех моих вещей”

Из Покровска во Львов ежедневно следует эвакуационный поезд, у него есть длительная остановка в Днепре. Также он оборудован специальным вагоном для маломобильных людей. В этом вагоне представители Восток SOS увидели Ангелину. Она осталась одна в вагоне. Как оказалось, Ангелина Александровна ехала к знакомым в Днепр, но те уехали за границу, поэтому не смогли бы ее принять.

Она волновалась, что волонтеры ее покинут. Однако у них есть правило — никого не оставлять на платформе. Координаторы отвезли женщину в Центр временного пребывания маломобильных и людей с инвалидностью. Всю дорогу Ангелина интересовалась, где ее водичка из Авдеевки. Это была пятилитровая баклажка с водой.

Эта баклажка — ценнее всех моих вещей! Все пусть пропадет, а это сохраните! Это ведь не просто вода. Это святая вода из Авдеевки! — рассказала Ангелина Александровна.

Через три дня женщина снова оказалась на вокзале. Она направилась в Хмельницкий, где должна проживать в санаторном учреждении. Бабушка была со своей баклажкой. Ее узнали итальянские журналисты, потому что видели ее по приезду в Днепр. Ангелина Александровна стала героиней их репортажа.

“Нас нельзя разделять”

Надежда и Михаил жили в Краматорске. Женщина не может ходить, а мужчина передвигался на колесном кресле, но был незрячий. Пара жила самостоятельно, иногда им помогали соседи, покупавшие продукты.

Муж вслепую мазал жене пролежни, мог иногда промахнуться, рассказывает она. Их направили в разные больницы, но мужчина настаивал на том, чтобы они были вместе. Благотворительному фонду удалось найти для них больницу.

Их разместили в соседних палатах, поэтому Михаил проведывал Надежду каждый день. Когда пара подлечилась, команда фонда нашла место в доме престарелых. Однако на вокзале в Днепре Михаил отказался выходить из машины.

Я болен, не поеду в дом пристарелых. Мне нужно в больницу, разделять нас нельзя, мы не можем по отдельности, — твердо сказал мужчина.

Он не поддался никаким уговорам. Пару чудом удалось устроить в другую больницу. Они снова жили в соседних палатах. Михаил снова навещал Надежду, но, к большому сожалению, умер.

Надежда расстроена, она все еще лежит в больнице. Теперь ее дочь ищет возможность забрать женщину к себе.

Некоторые украинцы по-прежнему остаются на временно оккупированной территории. Раньше мы рассказывали историю бывшего работника ЗАЭС о жизни Энергодара.

Фото: Благотворительный фонд Восток SOS

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