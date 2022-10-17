Розповіді

Рішучість та змога знайти сили боротися далі — три історії з евакуації, які розривають серце

Богдана Макалюк, редакторка сайту 17 Жовтня 2022, 13:00
Історії людей, які евакуювалися зі Сходу України
Фото: Facebook

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