Рассказы

Нет идеального времени для старта — истории украинцев, изменивших профессию во время войны

Елена Яковлева, редактор сайта 04 марта 2023, 16:00
Історії українців, які змінили свою професію під час війни
Фото: Pexels

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