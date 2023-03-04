Нет идеального времени для старта — истории украинцев, изменивших профессию во время войны

Война выбросила украинцев из привычной реальности и будто опустила нас всех в холодную воду. Многим людям пришлось за один день кардинально изменить свою жизнь — уехать из родного города, оставить свою семью, друзей и работу и начать все с нового листа.
Как бы мы ни боялись больших и спонтанных изменений, иногда они могут пойти на пользу. Издание LIGA.net собрало успешные истории украинцев, которым удалось изменить свою профессию во время войны.
До войны 43-летний Дмитрий Ревнюк был продюсером рекламных роликов. Собственно, он не покинул эту область, но сместил свой фокус на зоозащитную деятельность.
В начале марта Дмитрий был в Киеве. В то время его знакомая попросила спасти собаку, которая осталась одна в закрытой квартире. К счастью, мужчине удалось забрать животное, и после этого возникла идея помогать другим домашним любимцам.
Тогда я подумал, что ситуация не уникальна, многие в панике уехали, и домашние животные так же могли остаться сами, закрытые дома без еды и воды.
Тогда я подумал, что ситуация не уникальна, многие в панике уехали, и домашние животные так же могли остаться сами, закрытые дома без еды и воды.
Я написал пост в соцсетях, где предлагал помощь в таких случаях. В первый день этот пост распространили семь тысяч раз, а в первые три дня мне прилетело около 800 заявок на спасение, — делится Дмитрий.
Так появилась общественная организация Зоопатруль, которая спасает и лечит животных в Киеве и области, ездит в Донецкую и Харьковскую области для эвакуации животных. А еще команда построила убежище для хвостатых.
Дмитрий советует другим украинцам не бояться начинать что-то свое, а решиться изменить профессию.
Нет идеального времени и возможностей для старта — есть мотивированность и готовность работать. Да, конечно, на этом пути будет много вызовов и к этому нужно быть готовым.
Нет идеального времени и возможностей для старта — есть мотивированность и готовность работать. Да, конечно, на этом пути будет много вызовов и к этому нужно быть готовым.
Но когда ты делаешь то, во что веришь, всегда найдешь ресурс, — отмечает мужчина.
Фото: LIGA.net
29-летний Илья Антонец до 24 февраля 2022 года работал режиссером на разных проектах на телевидении и в YouTube.
Однако в начале войны он захотел быть более полезным для своей страны и людей в долгосрочной перспективе. Илья стал думать, как использовать свои знания и навыки в новой сфере.
Так мужчина попал в международную гуманитарную организацию, которая учит людей минной безопасности.
Сейчас я работаю в должности инструктора по информированию о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами.
Сейчас я работаю в должности инструктора по информированию о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами.
Простыми словами — мы учим людей, как не попасть на мину или другие взрывоопасные предметы, как уберечь свою жизнь и здоровье при таких условиях, — рассказывает Илья.
Ему нравится новая работа, хоть она и несколько рискованная. В этой сфере можно развивать коммуникативные и ораторские навыки, ведь инструктору нужно постоянно общаться с разной аудиторией.
А еще осознание того, что твои действия могут спасти кому-то жизнь, очень вдохновляет.
36-летняя режиссер монтажа Евгения Беккер 11 лет назад переехала из Киева в Израиль, где работала в кино и рекламе.
Однако в начале полномасштабной войны ей пришлось вернуться в Украину, чтобы эвакуировать своих близких. Женщина решила не тратить время зря и написала своим знакомым и коллегам с работы, прося их о помощи украинцам.
За два дня я собрала около $2 тысяч. Встал вопрос, на что их потратить. Решила вместе с друзьями покупать лекарства, в том числе на нужды больниц Харькова, который тогда был под массированными обстрелами, — рассказывает Евгения.
За два дня я собрала около $2 тысяч. Встал вопрос, на что их потратить. Решила вместе с друзьями покупать лекарства, в том числе на нужды больниц Харькова, который тогда был под массированными обстрелами, — рассказывает Евгения.
Впрочем, донаты из Израиля продолжали поступать на ее счет. Так накопилась немаленькая сумма, которую женщина снова потратила на закупку лекарств.
Впоследствии пришлось найти складское помещение, ведь все коробки с медикаментами просто не помещались в квартиру.
Евгения решила учредить свой благотворительный фонд, который назвала Palyanytsya. Теперь он занимается закупкой лекарств исключительно для гражданских больниц.
Кроме медицинских средств, фонд ищет генераторы, бензин, вещи первой необходимости, а также занимается региональными и городскими проектами.
Когда люди, которым мы помогли, звонят по телефону и благодарят — чувствуешь кайф. Ты будто прикасаешься к созданию нового мира.
Когда люди, которым мы помогли, звонят по телефону и благодарят — чувствуешь кайф. Ты будто прикасаешься к созданию нового мира.
Ты помог построить новую больницу, построить новую семью, реконструировать или создать новую общину. Помог создать будущее. Это классное ощущение, космическое, — признается женщина.
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