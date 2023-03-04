Нет идеального времени для старта — истории украинцев, изменивших профессию во время войны

Война выбросила украинцев из привычной реальности и будто опустила нас всех в холодную воду. Многим людям пришлось за один день кардинально изменить свою жизнь — уехать из родного города, оставить свою семью, друзей и работу и начать все с нового листа.

Как бы мы ни боялись больших и спонтанных изменений, иногда они могут пойти на пользу. Издание LIGA.net собрало успешные истории украинцев, которым удалось изменить свою профессию во время войны.

От продюсера рекламы до руководителя зоозащитной организации

До войны 43-летний Дмитрий Ревнюк был продюсером рекламных роликов. Собственно, он не покинул эту область, но сместил свой фокус на зоозащитную деятельность.

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В начале марта Дмитрий был в Киеве. В то время его знакомая попросила спасти собаку, которая осталась одна в закрытой квартире. К счастью, мужчине удалось забрать животное, и после этого возникла идея помогать другим домашним любимцам.

Тогда я подумал, что ситуация не уникальна, многие в панике уехали, и домашние животные так же могли остаться сами, закрытые дома без еды и воды.

Я написал пост в соцсетях, где предлагал помощь в таких случаях. В первый день этот пост распространили семь тысяч раз, а в первые три дня мне прилетело около 800 заявок на спасение, — делится Дмитрий.

Так появилась общественная организация Зоопатруль, которая спасает и лечит животных в Киеве и области, ездит в Донецкую и Харьковскую области для эвакуации животных. А еще команда построила убежище для хвостатых.

Дмитрий советует другим украинцам не бояться начинать что-то свое, а решиться изменить профессию.

Нет идеального времени и возможностей для старта — есть мотивированность и готовность работать. Да, конечно, на этом пути будет много вызовов и к этому нужно быть готовым.

Но когда ты делаешь то, во что веришь, всегда найдешь ресурс, — отмечает мужчина.

От режиссера до специалиста EORE

29-летний Илья Антонец до 24 февраля 2022 года работал режиссером на разных проектах на телевидении и в YouTube.

Однако в начале войны он захотел быть более полезным для своей страны и людей в долгосрочной перспективе. Илья стал думать, как использовать свои знания и навыки в новой сфере.

Так мужчина попал в международную гуманитарную организацию, которая учит людей минной безопасности.

Сейчас я работаю в должности инструктора по информированию о рисках, связанных с минами и взрывоопасными предметами.

Простыми словами — мы учим людей, как не попасть на мину или другие взрывоопасные предметы, как уберечь свою жизнь и здоровье при таких условиях, — рассказывает Илья.

Ему нравится новая работа, хоть она и несколько рискованная. В этой сфере можно развивать коммуникативные и ораторские навыки, ведь инструктору нужно постоянно общаться с разной аудиторией.

А еще осознание того, что твои действия могут спасти кому-то жизнь, очень вдохновляет.

От режиссера монтажа до руководительницы фонда

36-летняя режиссер монтажа Евгения Беккер 11 лет назад переехала из Киева в Израиль, где работала в кино и рекламе.

Однако в начале полномасштабной войны ей пришлось вернуться в Украину, чтобы эвакуировать своих близких. Женщина решила не тратить время зря и написала своим знакомым и коллегам с работы, прося их о помощи украинцам.

За два дня я собрала около $2 тысяч. Встал вопрос, на что их потратить. Решила вместе с друзьями покупать лекарства, в том числе на нужды больниц Харькова, который тогда был под массированными обстрелами, — рассказывает Евгения.

Впрочем, донаты из Израиля продолжали поступать на ее счет. Так накопилась немаленькая сумма, которую женщина снова потратила на закупку лекарств.

Впоследствии пришлось найти складское помещение, ведь все коробки с медикаментами просто не помещались в квартиру.

Евгения решила учредить свой благотворительный фонд, который назвала Palyanytsya. Теперь он занимается закупкой лекарств исключительно для гражданских больниц.

Кроме медицинских средств, фонд ищет генераторы, бензин, вещи первой необходимости, а также занимается региональными и городскими проектами.

Когда люди, которым мы помогли, звонят по телефону и благодарят — чувствуешь кайф. Ты будто прикасаешься к созданию нового мира.

Ты помог построить новую больницу, построить новую семью, реконструировать или создать новую общину. Помог создать будущее. Это классное ощущение, космическое, — признается женщина.

Начало собственного бизнеса — важный шаг, но он может быть и рискованным. Читай, какие идеи для бизнеса в Украине будут прибыльными в этом году.

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