Не існує ідеального часу для старту — історії українців, які змінили професію під час війни

Війна викинула українців зі звичної реальності та ніби опустила нас усіх у холодну воду. Багатьом людям довелось за один день кардинально змінити своє життя — виїхати з рідного міста, покинути свою родину, друзів та роботу й почати все з нового аркуша.

Хоч як би ми не боялись великих та спонтанних змін, інколи вони можуть піти на користь. Видання LIGA.net зібрало успішні історії українців, яким вдалось змінити свою професію під час війни.

Від продюсера реклами до керівника зоозахисної організації

До війни 43-річний Дмитро Ревнюк був продюсером рекламних роликів. Власне, він не полишив цю сферу, але змістив свій фокус на зоозахисну діяльність.

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На початку березня Дмитро був у Києві. У той час його знайома попросила врятувати собаку, який залишився сам у зачиненій квартирі. На щастя, чоловіку вдалось забрати тварину і після цього виникла ідея допомагати іншим домашнім улюбленцям.

Тоді я подумав, що ситуація не унікальна, багато людей у паніці виїхали, і домашні тварини так само могли залишитися самі, зачинені вдома без їжі та води.

Я написав пост у соцмережах, де пропонував допомогу в таких випадках. Першого ж дня цей пост поширили сім тисяч разів, а в перші три дні мені прилетіло близько 800 заявок на порятунок, — ділиться Дмитро.

Так з’явилась громадська організація Зоопатруль, яка рятує та лікує тварин у Києві та області, їздить у Донецьку та Харківську області для евакуації тварин. А ще команда побудувала притулок для хвостатих.

Дмитро радить іншим українцям не боятись розпочинати щось своє, а наважитись змінити власну справу.

Не існує ідеального часу та можливостей для старту — є вмотивованість і готовність працювати. Так, звичайно, на цьому шляху буде багато викликів і до цього треба бути готовим.

Але коли ти робиш те, у що віриш, то завжди знайдеш ресурс, — зазначає чоловік.

Від режисера до фахівця EORE

29-річний Ілля Антонець до 24 лютого 2022 року працював режисером на різних проектах на телебаченні та в YouTube.

Однак на початку війни він захотів бути кориснішим для своєї держави та людей у довготривалій перспективі. Тож Ілля став думати, як використовувати свої знання та навички в новій сфері.

Так чоловік потрапив до міжнародної гуманітарної організації, яка вчить людей мінній безпеці.

Зараз я працюю на посаді інструктора з інформування про ризики, пов’язані з мінами та вибухонебезпечними предметами.

Простими словами — ми вчимо людей, як не натрапити на міни чи інші вибухонебезпечні предмети, як вберегти своє життя та здоров’я за таких умов, — розповідає Ілля.

Йому подобається нова робота, хоч вона й дещо ризикована. У цій сфері можна розвивати комунікативні та ораторські навички, адже інструктору треба постійно спілкуватись з різною аудиторією.

А ще усвідомлення того, що твої дії можуть врятувати комусь життя, дуже надихає.

Від режисерки монтажу до керівниці фонду

36-річна режисерка монтажу Євгенія Беккер 11 років тому переїхала з Києва до Ізраїлю, де працювала в кіно та рекламі.

Однак на початку повномасштабної війни їй довелось повернутись в Україну, щоб евакуювати своїх близьких. Жінка вирішила не витрачати час даремно та написала своїм знайомим та колегам з роботи, просячи їх про допомогу українцям.

За два дні я зібрала близько $2 тисяч. Постало питання, на що їх витратити. Вирішила разом з друзями купувати ліки, зокрема на потреби лікарень Харкова, який тоді був під масованими обстрілами, — розповідає Євгенія.

Утім, донати з Ізраїля продовжували надходити на її рахунок. Так накопичилась чимала сума, яку жінка знову витратила на закупівлю ліків.

Згодом довелось знайти складське приміщення, адже всі коробки з медикаментами просто не вміщувались у квартирі.

Євгенія вирішила заснувати власний благодійний фонд, який назвала Palyanytsya. Тепер він займається закупівлею ліків виключно для цивільних лікарень.

Окрім медичних засобів, фонд шукає генератори, бензин, речі першої необхідності, а також опікується регіональними та міськими проектами.

Коли люди, яким ми допомогли, телефонують і дякують — відчуваєш кайф. Ти наче торкаєшся до створення нового світу.

Ти допоміг побудувати нову лікарню, побудувати нову сім’ю, реконструювати чи створити нову громаду. Допоміг створити майбутнє. Це класне відчуття, космічне, — зізнається жінка.

Започаткування власного бізнесу — важливий крок, але він може бути й ризикованим. Читай, які ідеї для бізнесу в Україні будуть прибутковими цього року.

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