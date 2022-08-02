Американец по паспорту, украинец — по зову души: история борьбы за Украину писателя Доржа Бату

Американец по паспорту, бурят по национальности и украинец по зову души. Именно так в новом интервью Vogue описывает писателя Доржа Бату.

Он прожил в Украине довольно недолго, строил карьеру журналиста, но даже после переезда в 2011 году в США его сердце было отдано украинскому государству. Пять лет назад Дорж Бату начал вести украиноязычный блог, а уже позже издал первый роман на украинском Франческа. Повелительница траекторий.

Все основное время писатель проводит на работе в ответственной высокотехнической сфере оператором коррекции траекторий космических аппаратов NASA. Благодаря этому и знал с января 2022 года, что начинается обострение.

Тогда в середине месяца мужчину сняли с научных проектов для усиления военных. А вечером 23 февраля раздался громкий звонок. Звонила командорка по военной базе, и Доржу Бату нужно было ехать на работу.

До последнего не хотелось верить в то, что действительно может начаться полномасштабная война.

Не потому, что Россия не может напасть, а потому что речь идет о 21 веке и цивилизованном мире.

Однако все данные и показатели говорили о том, что все, к сожалению, в этом развитом мире возможно. Даже неспровоцированная и жестокая война. От осознания, делится писатель, у него тряслись руки. Было состояние полусознания, в котором пришлось просуществовать некоторое время.

Однако каждый новый день и невиданная жестокость нашего врага требовала четких и решительных шагов. Дорж Бату даже спрашивал у знакомых, возможно ли каким-то образом записаться в ряды ВСУ, но ему объяснили, что его работа на месте будет более полезна.

Его племянник Алексей — единственный кровный родственник, оставшийся в Украине, все же решил присоединиться к украинской армии и теперь защищает страну на передовой. Все другие родственники Доржа Бату либо в США, либо в Монголии. С оставшимися в РФ родственниками писатель решительно порвал все связи.

Украинец по призванию объясняет, что сейчас невозможно ни сотрудничество, ни общение с представителями страны-агрессора. Слышать высказывания, что это война Путина, мужчине странно.

Не Путин насиловал украинских женщин, это делали россияне. Это не был приказ, это был выбор. Не Путин разрушал жилые кварталы Мариуполя, это были пилоты, у которых есть семьи и дети.

Поэтому Дорж Бату говорит, что лучше будет конвертировать ярость во что-то полезное. Поскольку именно это ощущение, по мнению мужчины, дает нам силы на борьбу.

Сейчас семья писателя тратит все средства на медицинское и военное снаряжение. А когда придет время отстраивать Украину, то будет также вкладывать деньги в восстановление страны.

Хочу тратить свои деньги в Украине. Я уверен, что мы в любом случае будем помогать возрождать Украину — а может быть, и вернемся.

А пока не только средствами, но и физически Дорж Бату приобщается к борьбе. Еще с первых дней полномасштабного вторжения делает запросы к сенаторам и пытается всеми возможными способами просветить их в теме войны.

Объяснить, насколько она жестока, поскольку американским военным все и так понятно.

Все мои коллеги, особенно военные, понимают, что происходит, и понимают, как Россия ведет войну и что это фактически не война, а геноцид. Будем называть вещи своими именами.

А вот с политиками еще приходится работать, показывать фото и видео зверств российской армии в Буче, Мариуполе, Харькове. Именно этот диалог помогает бороться демократическим путем и не давать забывать или уставать от войны западным политикам.

Пока война продолжается, им (политикам — ред.) придется жить под постоянным давлением своих избирателей.

Однако Дорж Бату уверен, что западные граждане и работники СМИ не только не утомляются, но и увеличивают свой интерес в вопросе Украины.

Появляются целые отделы, занимающиеся вопросом войны, развернувшейся на территории нашего государства. Обычные мирные жители западных стран сами готовы искать новую информацию и углублять свои знания об Украине, а все города европейских государств украшают украинские флаги.

Некоторые творцы решились пойти в Вооруженные силы, даже не имея опыта. Читай эксклюзивное интервью с Мишей Панчишиным и Иоанном Зенковым, которые с первых дней полномасштабного вторжения пошли защищать страну.

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