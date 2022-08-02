Розповіді

Американець за паспортом, українець — за покликом душі: історія боротьби за Україну письменника Доржа Бату

Даніела Долотова, редакторка сайту 02 Серпня 2022, 23:00
Дорж Бату
Фото: Facebook

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