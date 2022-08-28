“Невидимые” семьи — как ЛГБТ-пары воспитывают детей в Украине, несмотря на жесткие общественные стереотипы

Как ни трудно это признавать, но все еще в 2022 году в центре Европы некоторые семьи продолжают бороться за право называться такими, а люди вынуждены скрывать свою любовь.

Почему-то украинское общество готово воспринимать идею, когда в семье ребенка воспитывают, например, мать и бабушка, но категорически отказывается верить, что некоторые дети имеют две мамы или два отца.

Одна ЛГБТ-пара Ирина и Марина согласились рассказать изданию WoMo о том, как это — быть однополыми родителями для трехлетнего сыночка Мирона.

Из соображений безопасности в материале все указанные имена выдуманные, а фотографии — иллюстративные.

Зарождение любви

Семь лет назад в одном из киевских клубов познакомились Ирина и Марина. Завязалось общение в совместной компании, однако сначала никто не разглашал свою сексуальную ориентацию.

Но уже через полгода пара жила вместе в съемной квартире. Так родилась семья. Хотя до сих пор большинство людей из их окружения думает, что это просто две подруги, которые живут вместе.

Женщины признаются, что иногда “добрые люди” жалеют и сочувствуют их “одиночеству”, желая от всей души наконец-то встретить “настоящих мужчин”.

В ответ приходится молчать или просто улыбаться, потому что сказать правду у нас пока может быть опасным. Многие не поймут, — делятся влюбленные.

Можно только представить, как больно и трудно не иметь права рассказывать о счастливых моментах супружеской жизни и родительства, боясь общественного осуждения или даже агрессии.

Рождение сына

Через несколько лет отношений женщины начали задумываться о детях. Ведь на генетическом уровне у любого человека заложено желание воспитывать малыша и отдавать ему свою заботу и любовь.

К счастью, в Украине ЛГБТ-пары могут воспользоваться искусственным оплодотворением для того, чтобы родить ребенка. Хотя и не все имеют на это финансовые возможности.

Сначала женщины определились, кто станет биологической матерью для ребенка. Пара пришла к выводу, что будет носить малыша Марина, потому что она может позволить себе спокойно пойти в декрет. Финансовыми вопросами в семье больше занимается Ира.

Но основная проблема заключалась в том, кто будет биологическим отцом для ребенка. Конечно, можно было бы воспользоваться услугами анонимного донора. Но семья решила попросить биоматериал у своего друга из ЛГБТ-сообщества.

Он согласился на такой шаг, ведь для мужчин-геев в Украине это чуть ли не единственная возможность иметь детей. Усыновить малыша однополым парам запрещено, а суррогатное материнство достаточно дорогостоящее.

Так что биологический папа Мирона Женя принимает участие в воспитании мальчика, хотя и не претендует на статус отца, а женщины не обязывают его к этому.

Да разве это главное? Самое важное то, что ребенок растет в согласии и любви, окружен вниманием и заботой.

Мирон называет обеих женщин своими матерями, а Женя приезжает к ним каждые выходные.

Жизнь ЛГБТ-семей в Украине

Жизнь ЛГБТ-семей в нашей стране можно описать одним словом — тяжелая. Отношения Ирины и Марины не имеют документального подтверждения, а официально мамой мальчика считается только Марина.

Ирина не имеет никаких прав на малыша и не может оформить опекунство, вывезти при необходимости ребенка за границу или лежать вместе с ним в больнице, например.

Семья обеспокоена тем, что будет, когда Мирон пойдет в детсад и школу и столкнется с коллективом других детей.

И хотя в медиапространстве Украины все более лояльно относятся к ЛГБТК-сообществу, процесс изменения общественного мнения на эту тему происходит очень медленно.

Страна подталкивает такие семьи покидать родные дома и уезжать в другие государства, где они могут жить свободно.

И все же Ирина и Марина выражают надежду, что вскоре в Украине ситуация изменится к лучшему, а люди, наконец-то начнут замечать “невидимые” семьи.

Мир уже давно познакомился с явлением, называемым камингаут. Но почему-то в Украине каждое откровенное признание о своей самоидентификации вызывает вихрь эмоций и шок.

Читай, что такое камингаут и какие известные украинцы не побоялись рассказать правду о своей жизни.

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