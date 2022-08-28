Розповіді

“Невидимі” родини — як ЛГБТ-пари виховують дітей в Україні попри жорсткі суспільні стереотипи

Олена Яковлєва, редакторка сайту 28 Серпня 2022, 15:00
Історія ЛГБТ-родини з Києва - як дві лесбійки виховують дитину
Фото: Pexels

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